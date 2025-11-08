به گزارش ایلنا، فضای فوتبال ایران در آستانه دربی پایتخت به شدت ملتهب شده و حواشی دیدار اخیر پرسپولیس برابر استقلال خوزستان همچنان ادامه دارد. پس از پیروزی سه بر صفر شاگردان گل‌محمدی، انتشار ویدیویی از جشن ایسلندی بازیکنان پرسپولیس در صفحه رسمی باشگاه، جنجال گسترده‌ای در فضای مجازی به راه انداخت. چرا که در تصاویر منتشرشده، شعارهایی با مضمون توهین‌آمیز از سوی برخی هواداران شنیده می‌شد.

این اتفاق با واکنش تند باشگاه استقلال و هواداران آبی مواجه شد. باشگاه استقلال در بیانیه‌ای رسمی رفتار انجام‌شده را ناشایست و بی‌احترامی به تاریخ و هویت استقلال توصیف کرد و خواستار برخورد با عوامل انتشار ویدیو شد.

در مقابل، باشگاه پرسپولیس نیز در اطلاعیه‌ای توضیح داد: در ویدیو منتشرشده هیچ اشاره مستقیمی به تیم خاصی وجود ندارد و هدف از انتشار آن، صرفاً بازتاب شادی هواداران و بازیکنان پس از برد تیم بوده است.

با وجود صدور این بیانیه‌ها، فضای تنش میان دو باشگاه طی شبانه‌روز گذشته فروکش نکرده و طرفین در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بارها نسبت به یکدیگر موضع گرفته‌اند.

در ادامه این جنجال، ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال، با انتشار متنی در صفحه اینستاگرام خود به طور غیرمستقیم نسبت به ویدیوی منتشرشده واکنش نشان داد. او نوشت:

توهین به خانواده بزرگ استقلال غیرقابل قبول است. گسترش نفرت تنها چهره زیبای فوتبال را خدشه‌دار می‌کند. کسانی که بذر خشم می‌کارند، نفرت را درو خواهند کرد. آن‌هایی که در زمین توان کافی ندارند، ضعف‌شان را پشت توهین‌ها پنهان می‌کنند، اما در استقلال ما احترام و شخصیت خود را در زمین مسابقه نشان می‌دهیم؛ جایی که رقبای ما حرفی برای گفتن ندارند.

به نظر می‌رسد این اظهارات، تنش‌های پیش از دربی را افزایش داده و تقابل سنتی سرخ و آبی را وارد مرحله تازه‌ای کرده است.

انتهای پیام/