ستاره تراکتور گل خود را تقدیم به صابر کاظمی کرد

درگذشت صابر کاظمی، ملی‌پوش جوان والیبال ایران، جامعه ورزش کشور را در اندوهی عمیق فرو برد و بازتاب آن حتی در لیگ برتر فوتبال ایران نیز دیده شد.

به گزارش ایلنا،   صابر کاظمی، بازیکن ملی‌پوش و جوان والیبال ایران، پس از سه هفته کما ناشی از حادثه‌ای نامعلوم در استخر محل اقامتش در دوحه، در تهران درگذشت. پزشکان در قطر مرگ مغزی او را تأیید کردند، اما با درخواست خانواده، صابر به ایران منتقل شد و تلاش‌های پزشکی نتیجه‌بخش نبود.

خبر درگذشت صابر از صبح چهارشنبه، موجی از غم را در میان ورزشکاران، اهالی والیبال و جامعه ورزش ایران ایجاد کرد. باشگاه‌ها و چهره‌های سرشناس ورزشی با انتشار پیام‌هایی در شبکه‌های اجتماعی یاد او را گرامی داشتند و به خانواده این ملی‌پوش تسلیت گفتند.

این حادثه تلخ حتی در لیگ برتر فوتبال نیز بازتاب داشت. بازیکنان پرسپولیس پیش از دیدار با استقلال خوزستان با پیراهن‌هایی که تصویر صابر بر آن نقش بسته بود وارد زمین شدند تا یاد او را زنده نگه دارند. همچنین امیرحسین حسین‌زاده، بازیکن تیم تراکتور، پس از گلزنی مقابل خیبر خرم‌آباد با نمایش عدد ۱۱، شماره پیراهن صابر، به او ادای احترام کرد.

باشگاه تراکتور نیز با انتشار تصویری از خوشحالی حسین‌زاده در اینستاگرام رسمی خود، یاد صابر کاظمی را گرامی داشت. جامعه ورزش ایران اکنون یکی از استعدادهای درخشان خود را از دست داده و نام او برای همیشه در دل هواداران والیبال و ورزش کشور جاودانه خواهد ماند.

