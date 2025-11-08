بیرانوند خطاب به هواداران تراکتور: با حمایت شما قهرمانی ممکن است

به گزارش ایلنا، علیرضا بیرانوند با انتشار پیامی خطاب به هواداران تراکتور، از آنان خواست در جریان شایعات و تحلیل‌های غیررسمی در شبکه‌های اجتماعی گمراه نشوند. وی اظهار داشت: تراکتور همواره مدعی اصلی قهرمانی است و با همراهی و حمایت شما هواداران، می‌توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم.

این دروازه‌بان ملی‌پوش اضافه کرد که آرامش و تمرکز هواداران نقش مهمی در موفقیت تیم دارد و تیم برای رسیدن به اهداف خود به انرژی مثبت و همراهی تماشاگران نیازمند است. بیرانوند همچنین از هواداران خواست در کنار تیم باشند و با حمایت مستمر، زمینه‌ساز موفقیت‌های آینده تراکتور شوند.

