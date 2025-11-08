خبرگزاری کار ایران
بیرانوند خطاب به هواداران تراکتور: با حمایت شما قهرمانی ممکن است

در پی افزایش شایعات در فضای مجازی، علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم تراکتور، از هواداران خواست به این شایعات توجه نکنند و تاکید کرد که تیمش با حمایت آن‌ها توان دستیابی به قهرمانی را دارد.

به گزارش ایلنا،  علیرضا بیرانوند با انتشار پیامی خطاب به هواداران تراکتور، از آنان خواست در جریان شایعات و تحلیل‌های غیررسمی در شبکه‌های اجتماعی گمراه نشوند. وی اظهار داشت: تراکتور همواره مدعی اصلی قهرمانی است و با همراهی و حمایت شما هواداران، می‌توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم.

این دروازه‌بان ملی‌پوش اضافه کرد که آرامش و تمرکز هواداران نقش مهمی در موفقیت تیم دارد و تیم برای رسیدن به اهداف خود به انرژی مثبت و همراهی تماشاگران نیازمند است. بیرانوند همچنین از هواداران خواست در کنار تیم باشند و با حمایت مستمر، زمینه‌ساز موفقیت‌های آینده تراکتور شوند.

