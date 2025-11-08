بادامکی: تلاش بازیکنان و هواداران باعث برد خیبر شد
حسین بادامکی، مربی خیبر خرمآباد، پس از برتری تیمش مقابل تراکتور، تأکید کرد که این موفقیت حاصل عملکرد درخشان بازیکنان و انرژی هواداران پرشور تیم بوده است.
به گزارش ایلنا، بادامکی در خصوص بازی با تراکتور گفت: طبیعی است وقتی در خرمآباد و با شور و هیجان هواداران بازی میکنید، باید خوب بازی کنید و ببرید. خدا را شکر امروز یک روز فوتبالی عالی بود. بازیکنان واقعاً تلاش کردند و مزد زحماتشان را گرفتند.
وی با مقایسه این مسابقه با دیدار قبلی برابر گلگهر افزود: ما مقابل گلگهر هم هجومی بودیم و تنها به دفاع بسنده نکردیم. هر بازی استراتژی مخصوص خود را دارد و تراکتور و گلگهر سبکهای متفاوتی داشتند. مهم این است که با امتیاز از زمین بیرون بیاییم و شخصیت نباختن در تیم شکل بگیرد تا در آینده نتایج بهتری کسب کنیم.
بادامکی درباره طولانی بودن وقت اضافه بازی اظهار داشت: فکر میکنم داور حدود ۱۵ دقیقه و نیم وقت اضافه گرفت، اما دقیقاً نمیدانم. همکاران من میگفتند ۱۳ دقیقه وقت اضافه نداشت، ولی آقای ناظمی این میزان را لحاظ کردند.
این اظهارات نشان میدهد که مربی خیبر علاوه بر ارزیابی عملکرد تیمش، بر اهمیت روحیه و تمرکز بازیکنان و نقش حمایت هواداران در کسب پیروزی تأکید دارد.