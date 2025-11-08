احسان حسینی: گل زدم اما پیروزی خیبر حاصل تلاش همه بود

به گزارش ایلنا، در جریان پیروزی ۲ بر ۱ خیبر مقابل تراکتور، حسینی موفق شد یک نجات حیاتی دروازه انجام دهد و یک گل کلیدی برای تیمش به ثمر برساند تا مسیر برد برای شاگردان مهدی رحمتی هموار شود.

این مدافع چپ‌پای خرم‌آبادی که در ۱۰ هفته ابتدایی لیگ برتر سه گل زده، پس از پایان بازی گفت: وقتی در تیم گل زده می‌شود، نتیجه تلاش همه بازیکنان، کادر فنی و هواداران است. خدا را شکر امروز با سه امتیاز بازی را تمام کردیم. دست تک تک هواداران را می‌بوسیم که در مسابقات خانگی و حتی خارج از خرم‌آباد ما را حمایت می‌کنند.

حسینی با اشاره به فشار فیزیکی بازی ادامه داد: ما تیمی هستیم که مدام حریف را پرس می‌کنیم. اگر با جی‌پی‌اس عملکردمان را بررسی کنید، می‌بینید چقدر دوندگی داریم و در نیمه دوم فشار زیادی را تحمل می‌کنیم.

او در واکنش به اظهارات تراکتوری‌ها درباره وقت‌کشی گفت: یک، دو بار خودم روی زمین افتادم که واقعا درد داشتم. بازیکنان ما جوان هستند و ممکن است گاهی از نظر بدنی تحلیل بروند، اما تراکتور هم فشار زیادی می‌آورد. به نظرم ما وقت‌کشی نکردیم، اما نظر آن‌ها هم محترم است.

این مصاحبه نشان می‌دهد که حسینی علاوه بر نقش دفاعی، تأثیر قابل توجهی در موفقیت خیبر مقابل تیم پرمهره تراکتور داشته و توانسته با عملکرد چندجانبه خود، پیروزی تیمش را تضمین کند.

