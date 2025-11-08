خبرگزاری کار ایران
خداداد عزیزی: فوتبال امروز بیشتر شبیه بیمارستان بود

خداداد عزیزی: فوتبال امروز بیشتر شبیه بیمارستان بود
خداداد عزیزی، مدیر تیم تراکتور، پس از شکست ۲ بر ۱ مقابل خیبر خرم‌آباد در هفته دهم لیگ برتر، با انتقاد از تصمیمات داور، وقت‌کشی بازیکنان حریف و شرایط نامناسب بازی، فوتبال امروز را بیش از حد پروقفه و شبیه یک بیمارستان توصیف کرد.

به گزارش ایلنا،  در نشست خبری پس از مسابقه، عزیزی با اشاره به صحنه‌های پرتعداد بازیکنان روی زمین گفت: امروز بیشتر از فوتبال، بیمارستان دیدیم. در یک صحنه حتی سه بازیکن همزمان روی زمین افتاده بودند.  او افزود که چنین رفتارهایی باعث شده است بازی مدام قطع شود و فوتبال معنا و ریتم خود را از دست بدهد.

مدیر تیم تراکتور با اشاره به وقت‌های اضافه طولانی نیمه اول و دوم ادامه داد:«نیمه اول ۸ دقیقه و نیمه دوم ۱۳ دقیقه وقت اضافه گرفتند، در حالی که تعویض‌های ما و حریف نهایتاً چهار و نیم دقیقه می‌شد. این میزان وقت اضافه منطقی نبود و بازی را تحت تأثیر قرار داد.

عزیزی درباره مسائل فنی تیمش گفت: در چنین شرایطی دیگر نمی‌توان درباره عملکرد فنی صحبت کرد. وقتی بازی مکرراً قطع می‌شود و بازیکنان روی زمین هستند، کیفیت مسابقه پایین می‌آید. هنوز مطمئن نیستم صحنه‌ای که توپ به تیر دروازه خورد، گل محسوب شد یا خیر.

او در ادامه از حضور هواداران خیبر تمجید کرد و گفت: این جو تماشاگران ارزشمند است و بدون حضور آنان، فوتبال جذابیت ندارد. خیبر مدیون حمایت همین هواداران است.

مدیر تراکتور همچنین درباره حق پخش تلویزیونی اظهار داشت: در دنیا درآمد اصلی تیم‌ها از حق پخش است، اما در ایران هنوز این سازوکار اجرایی نشده و به نظر من بعید است در آینده نزدیک تحقق پیدا کند.

عزیزی در پایان تأکید کرد که با وجود شکست، از تلاش بازیکنان خود رضایت دارد اما مشکلات ساختاری و داوری در فوتبال ایران نیازمند اصلاح جدی است.

