رحمتی: پیروزی خیبر نتیجه تاکتیک و جوانگرایی بود
سرمربی خیبر خرمآباد پس از شکست تراکتور در لیگ برتر، موفقیت تیمش را حاصل برنامهریزی تاکتیکی، تلاش همهجانبه بازیکنان و استفاده هدفمند از جوانان دانست و این پیروزی را هدیهای برای هواداران و مردم خرمآباد خواند.
به گزارش ایلنا، مهدی رحمتی در کنفرانس مطبوعاتی پس از بازی اظهار داشت: ابتدا از خداوند و سپس از مجموعه باشگاه و مالک محترم تشکر میکنم که همیشه کنار ما بودهاند. همچنین از خبرنگاران عزیز که آرامش و همراهی خود را با تیم حفظ کردند، قدردانی میکنم.
رحمتی با اشاره به عملکرد تیمش افزود: بازیکنان ما میدانستند در چه زمینی و مقابل چه تیمی قرار میگیرند. تراکتور در ۳۰ بازی اخیر تنها یک باخت داشته و در هفت بازی آخر گلی دریافت نکرده بود. ما تلاش کردیم تیم حریف را تحت فشار قرار دهیم و بالا بازی کنیم.
سرمربی خیبر ادامه داد: قبل از گل تراکتور چند موقعیت خوب داشتیم و در شروع نیمه دوم نیز فرصتهای مناسبی ایجاد کردیم. بازیکنان با دل و جان از دروازه و نتیجه محافظت کردند. از هواداران عزیزمان هم تشکر میکنم؛ این سه امتیاز را به همه لرتباران تقدیم میکنیم.
وی در پاسخ به اظهارات مربی تراکتور بیان کرد: میدانستیم روی ضربات ایستگاهی و ارسال از جناحین میتوانیم به تراکتور گل بزنیم. تمرکز تیم ما روی پرس دو مدافع میانی و مالکیت توپ دروازهبانشان بود و خوشبختانه توانستیم به هدفمان برسیم.
رحمتی درباره دفاع تیمش توضیح داد: تراکتور توپ را در اختیار داشت اما ما هر بار که توپ را میگرفتیم، خطرساز بودیم و موقعیتهای متعددی ایجاد کردیم. کیفیت تیم تراکتور قابل کتمان نیست، اما بازیکنان ما با تعهد و تمرکز کامل، سه امتیاز را به دست آوردند.
سرمربی خیبر همچنین درباره جوانگرایی در تیمش گفت: ما امسال روی بازیکنان جوان تمرکز داریم تا آنها بتوانند در آینده به فوتبال ایران کمک کنند. خوشحالم که بازیکنان تمام تلاش خود را برای اجرای تاکتیکها و احترام به پیراهن تیم انجام دادند. هدف ما ادامه مسیر منطقی جوانگرایی و آمادهسازی نسل بعدی فوتبال کشور است.
رحمتی در پایان تصریح کرد: دوست دارم همان حمایتی که در جوانی از مربیانم دریافت کردم، اکنون به بازیکنان جوان خودم منتقل شود تا بتوانند در بالاترین سطح فوتبال کشور بدرخشند.