خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

میلتیچ: شکست مقابل خیبر به تمرکز بازیکنان مربوط بود نه خستگی

میلتیچ: شکست مقابل خیبر به تمرکز بازیکنان مربوط بود نه خستگی
کد خبر : 1711247
لینک کوتاه کپی شد.

مربی تیم تراکتور پس از شکست تیمش مقابل خیبر خرم‌آباد در لیگ برتر فوتبال ایران تأکید کرد این نتیجه به دلیل از دست رفتن تمرکز بازیکنان و شرایط سخت زمین بود و نه خستگی، ضمن اینکه عملکرد خط دفاعی و مهاجمان تیمش قابل قبول بوده است.

به گزارش ایلنا،  ویه‌کو میلتیچ، مربی تراکتور، در نشست خبری بعد از بازی با خیبر خرم‌آباد گفت: به خیبر بابت برد تبریک می‌گویم. ما نمی‌خواستیم مثل آنها بازی کنیم و از توپ‌های بلند استفاده کنیم. امروز نتوانستیم همان سبک همیشگی خود با مالکیت توپ و پاس‌های کوتاه را پیاده کنیم و این موضوع در شرایط زمین و جو هواداری، کار را برای ما سخت کرد.

میلتیچ درباره خستگی بازیکنان توضیح داد: وقتی نتیجه با شکست همراه است، می‌توان در مورد خستگی صحبت کرد، اما معتقدم تیمی که تعداد بازی زیادی دارد، استقامت بالایی دارد. ما دوندگی زیادی داشتیم و مشکل جسمی نداشتیم، تنها تمرکز کافی در مقاطع مختلف بازی را از دست دادیم.

مربی تراکتور در مورد عملکرد خط دفاعی گفت: تیم خیبر سانترها و اوت‌های بلند زیادی داشت، اما دفاع ما عملکرد خوبی داشت و توپ‌های زیادی را دفع کرد. گل‌های خورده ناشی از کاهش تمرکز و عقب‌نشینی بیش از حد پس از گل زده بود. عملکرد دفاع جای انتقاد ندارد و گل دوم هم ناشی از اشتباه فردی در شرایط سخت زمین و فشار حریف بود.

وی درباره جو ورزشگاه و برخورد نیمکت‌ها اظهار داشت: هواداران ما همیشه حمایت خوبی دارند و امروز هم جای آنان حس شد. نیمکت حریف نیز به تیم‌شان انرژی می‌داد. در طول بازی بازیکنان حریف برای وقت‌کشی بارها روی زمین می‌افتادند که عصبی‌کننده بود، اما تنش‌ها طبیعی و قابل پیش‌بینی بود.

میلتیچ در خصوص غیبت شجاع خلیل‌زاده گفت: شجاع نقش مهمی به‌عنوان کاپیتان و منبع انرژی تیم دارد و جای او حس می‌شد. با این حال فرشاد فرجی که جای او بازی کرد، عملکرد عالی داشت و بدون اشتباه بود. دوندگی بالا و قدرت سرزنی او قابل توجه بود و کیفیت تیم تحت تأثیر نبود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای قهرمانی باید در بازی‌های دشوار تمرکز کامل داشته باشیم و صد درصد توان خود را به کار بگیریم. صد درصد گذاشتن تنها دویدن نیست، بلکه تمرکز و هوشیاری نیز اهمیت دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ