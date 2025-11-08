میلتیچ: شکست مقابل خیبر به تمرکز بازیکنان مربوط بود نه خستگی

به گزارش ایلنا، ویه‌کو میلتیچ، مربی تراکتور، در نشست خبری بعد از بازی با خیبر خرم‌آباد گفت: به خیبر بابت برد تبریک می‌گویم. ما نمی‌خواستیم مثل آنها بازی کنیم و از توپ‌های بلند استفاده کنیم. امروز نتوانستیم همان سبک همیشگی خود با مالکیت توپ و پاس‌های کوتاه را پیاده کنیم و این موضوع در شرایط زمین و جو هواداری، کار را برای ما سخت کرد.

میلتیچ درباره خستگی بازیکنان توضیح داد: وقتی نتیجه با شکست همراه است، می‌توان در مورد خستگی صحبت کرد، اما معتقدم تیمی که تعداد بازی زیادی دارد، استقامت بالایی دارد. ما دوندگی زیادی داشتیم و مشکل جسمی نداشتیم، تنها تمرکز کافی در مقاطع مختلف بازی را از دست دادیم.

مربی تراکتور در مورد عملکرد خط دفاعی گفت: تیم خیبر سانترها و اوت‌های بلند زیادی داشت، اما دفاع ما عملکرد خوبی داشت و توپ‌های زیادی را دفع کرد. گل‌های خورده ناشی از کاهش تمرکز و عقب‌نشینی بیش از حد پس از گل زده بود. عملکرد دفاع جای انتقاد ندارد و گل دوم هم ناشی از اشتباه فردی در شرایط سخت زمین و فشار حریف بود.

وی درباره جو ورزشگاه و برخورد نیمکت‌ها اظهار داشت: هواداران ما همیشه حمایت خوبی دارند و امروز هم جای آنان حس شد. نیمکت حریف نیز به تیم‌شان انرژی می‌داد. در طول بازی بازیکنان حریف برای وقت‌کشی بارها روی زمین می‌افتادند که عصبی‌کننده بود، اما تنش‌ها طبیعی و قابل پیش‌بینی بود.

میلتیچ در خصوص غیبت شجاع خلیل‌زاده گفت: شجاع نقش مهمی به‌عنوان کاپیتان و منبع انرژی تیم دارد و جای او حس می‌شد. با این حال فرشاد فرجی که جای او بازی کرد، عملکرد عالی داشت و بدون اشتباه بود. دوندگی بالا و قدرت سرزنی او قابل توجه بود و کیفیت تیم تحت تأثیر نبود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای قهرمانی باید در بازی‌های دشوار تمرکز کامل داشته باشیم و صد درصد توان خود را به کار بگیریم. صد درصد گذاشتن تنها دویدن نیست، بلکه تمرکز و هوشیاری نیز اهمیت دارد.

