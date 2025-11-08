فهرست جدید تیم ملی اعلام شد
اسامی بازیکنان دعوت شده به تیم ملی مشخص شد.
به گزارش ایلنا، فهرست جدید تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در تورنمنت تدارکاتی دبی از سوی کادرفنی اعلام شد. بر اساس این اعلام، ۲۶ بازیکن به اردوی تیم ملی دعوت شدهاند که اسامی آنها به شرح زیر است:
علیرضا بیرانوند، پیام نیازمند، سید حسین حسینی، محمدرضا اخباری، علی نعمتی، میلاد محمدی، امین حزباوی، شجاع خلیلزاده، محمدحسین کنعانیزادگان، سید مجید حسینی، صالح حردانی، آریا یوسفی، دانیال اسماعیلیفر، مهدی هاشمنژاد، علیرضا کوشکی، سعید عزتاللهی، امید نورافکن، سامان قدوس، محمد قربانی، محمد محبی، محمد تیکدری، هادی حبیبینژاد، امیرحسین حسینزاده، محمد عمری، مهدی طارمی و علی علیپور.
با هماهنگی میان کادر فنی تیم ملی و باشگاه «دندر بلژیک»، تصمیم گرفته شد علیرضا جهانبخش در این اردو حضور نداشته باشد تا روند آمادهسازی بدنی و تمرینات پیشفصل خود را در باشگاهش دنبال کند. هدف از این تصمیم، بازگرداندن کاپیتان تیم ملی به فرم مطلوب بدنی و آمادهسازی برای مسابقات آینده عنوان شده است.
در این اردو همچنین سردار آزمون، مهدی قائدی، مهدی محبی و علی قلیزاده به دلیل مصدومیت غایب خواهند بود.
بازیکنان دعوتشده باید فردا (یکشنبه) ساعت ۱۲ با در دست داشتن گذرنامه، در محل اردو حاضر شوند. تصاویر و گزارشهای رسمی حضور ملیپوشان از طریق رسانههای رسمی فدراسیون فوتبال منتشر خواهد شد.