انتقام رحمتی از اسکوچیچ در خرمآباد
تیم خیبر خرمآباد با هدایت مهدی رحمتی در ادامه درخشش خانگی خود، پس از پیروزی مقابل پرسپولیس، اینبار تراکتور مدافع عنوان قهرمانی را نیز شکست داد.
به گزارش ایلنا، سه هفته پس از پیروزی خاطرهانگیز خیبر خرمآباد مقابل پرسپولیس در ورزشگاه تختی، شاگردان مهدی رحمتی بار دیگر در حضور هواداران خود موفق به خلق شگفتی شدند و اینبار تیم پرستاره تراکتور تبریز را با نتیجه ۲ بر یک از پیش رو برداشتند.
در دیدار قبلی مقابل پرسپولیس، خیبر در دقایق پایانی با گل دیرهنگام پیروز شد؛ نتیجهای که نهتنها برای تیم جوان رحمتی تاریخی بود، بلکه به اخراج وحید هاشمیان از نیمکت سرخپوشان نیز انجامید. پس از آن، خیبر در دو بازی برابر چادرملو و گلگهر به ترتیب شکست و تساوی کسب کرد تا فشارها بر سرمربی جوان افزایش یابد.
با این حال رحمتی با آرامش و تمرکز، تیمش را برای بازی حساس مقابل تراکتور آماده کرد. تراکتور که با ترکیبی پرستاره و انگیزه بالا برای دفاع از عنوان قهرمانی به خرمآباد آمده بود، در برابر نمایش منظم و تاکتیکی خیبر ناکام ماند. شاگردان رحمتی پس از دریافت گل از روی نقطه پنالتی، خیلی زود بازی را به تساوی کشاندند و در نیمه دوم با گل عیسی مرادی نتیجه را برگرداندند.
پیروزی خیبر در حالی رقم خورد که این تیم با بودجهای محدود و تکیه بر بازیکنان جوان وارد فصل جدید شده است. رحمتی در نقلوانتقالات تابستانی با جذب نفرات کمتر شناختهشده، پروژهای مبتنی بر جوانگرایی و هماهنگی تیمی را پیش برده و حالا ثمره آن را در نتایج درخشان خانگی میبیند.
این مسابقه برای مهدی رحمتی جنبه شخصی نیز داشت؛ او در فصل گذشته، چه در قامت سرمربی هوادار تهران و چه در شمسآذر قزوین، برابر تیمهای تحت هدایت دراگان اسکوچیچ شکست خورده بود. اما اینبار در خرمآباد توانست با یک نمایش حسابشده، سرمربی کروات تراکتور را مغلوب کند و طعم پیروزی در تقابل مستقیم با او را بچشد.
اکنون خیبر با ۱۴ امتیاز از ۱۰ بازی و حضور در رده ششم جدول، بالاتر از تراکتور قرار دارد. تیم رحمتی با دو برد بزرگ مقابل پرسپولیس و تراکتور، با روحیهای بالا به تعطیلات فیفادی میرود تا مسیر پیشرفت خود در لیگ را ادامه دهد.