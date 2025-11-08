به گزارش ایلنا، در ادامه هفته دهم لیگ برتر فوتبال، تیم‌های خیبر خرم‌آباد و تراکتور تبریز عصر شنبه در ورزشگاه تختی خرم‌آباد به مصاف هم رفتند که این دیدار با پیروزی ۲ بر یک خیبر به پایان رسید.

در نیمه نخست، تراکتور در دقیقه ۴۵+۳ توسط امیرحسین حسین‌زاده از روی نقطه پنالتی به گل رسید. پیش از آن، مهدی ترابی در محوطه جریمه سرنگون شد و داور پس از بررسی صحنه با VAR، خطای پنالتی را اعلام کرد. حسین‌زاده با ضربه‌ای دقیق توپ را به مرکز دروازه فرستاد و تیمش را پیش انداخت.

اما خیبر خیلی زود واکنش نشان داد. در دقیقه ۴۵+۶، ارسال از جناح راست با دفع ناقص علیرضا بیرانوند همراه شد و در ادامه، احسان حسینی با شوتی محکم دروازه تراکتور را باز کرد تا بازی در نیمه اول با تساوی خاتمه یابد.

در آغاز نیمه دوم، اشتباه مهلک مهدی شیری باعث شد عیسی مرادی در موقعیت تک‌به‌تک با بیرانوند قرار گیرد و در دقیقه ۵۱ با ضربه‌ای دقیق، گل برتری خیبر را به ثمر برساند.

این دیدار با حواشی متعددی همراه بود. حضور علیرضا بیرانوند در خرم‌آباد با استقبال و تشویق تماشاگران همراه شد. دراگان اسکوچیچ به علت محرومیت از روی سکوها بازی را دنبال کرد و فرشاد فرجی جایگزین شجاع خلیل‌زاده شد.

پیش از آغاز بازی، به دلیل پارگی تور دروازه جنوبی، مسابقه با پنج دقیقه تاخیر شروع شد. کیفیت نامناسب چمن، پرتاب اشیا از سوی هواداران، بررسی‌های طولانی VAR و پرتاب لیزر به چشمان بازیکنان از دیگر حاشیه‌های مهم این دیدار بود.

در دقایق پایانی، با اعلام ۱۳ دقیقه وقت اضافه، اعتراض نیمکت تراکتور به اوج رسید و حتی مهدی رحمتی سرمربی خیبر از داور خواست سوت پایان را بزند. عیسی مرادی نیز پس از گلزنی با درآوردن پیراهنش کارت زرد دریافت کرد.

در نهایت، خیبر با این برد ارزشمند، ۱۴ امتیازی شد و به رتبه ششم جدول صعود کرد، در حالی که تراکتور با ۱۳ امتیاز در جایگاه هشتم باقی ماند.

ترکیب خیبر:

محمدرضا دیناروند، مسعود محبی، احسان حسینی، عرفان معصومی، سبحان پسندیده(65- عارف قزل)، محسن سفیدچغایی(86- آرین معالی)، صادق آلبوصبیح، اسماعیل بابایی، مهرداد قنبری(75- فردین یوسفی)، علی خانزادی(86- حمیدرضا طاهرخانی)، عیسی مرادی(65- علی شجاعی)

سرمربی: مهدی رحمتی

ترکیب تراکتور: علیرضا بیرانوند، مهدی شیری (57- خامروبکف)، فرشاد فرجی، الکساندر سدلار، تیبور هلیلوویچ، مهدی ترابی(90- مسعود زائر کاظمین)، دانیال اسماعیلی‌فر، صادق محرمی، تومیسلاو اشتراکالی (57- دروژدک)، رجی لوژکیا (57- هاشم نژاد) و امیرحسین حسین‌زاده سرمربی: دراگان اسکوچیچ

