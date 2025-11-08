خبرگزاری کار ایران
تاتنهام 2 - 2 منچستریونایتد؛ تقسیم امتیازات حاصل کامبک‌ها
تیم‌های تاتنهام و منچستریونایتد در هفته یازدهم لیگ برتر و در دیداری تماشایی به تساوی دو بر دو رسیدند.

به گزارش ایلنا، تیم‌های تاتنهام و منچستریونایتد از ساعت ۱۶ در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر انگلیس به مصاف هم رفتند.

دو تیم در شرایطی روبروی هم به میدان رفتند که برخلاف عملکرد ضعیف در فصل گذشته، در لیگ امسال متفاوت ظاهر شده‌اند.

منچستر در این دیدار توانست ابتدا با گل برایان امبئومو در دقیقه ۳۲ در لندن از تاتنهام جلو بیفتد. نیمه اول با همین تک گل به سود یونایتد به پایان رسید.

تاتنهام در نیمه دوم برای فرار از شکست خانگی وارد زمین شد و در نهایت در دقیقه ۸۴ ماتیس تل دروازه منچستر را باز کرد تا کار به تساوی کشیده شود. این پایان کار نبود و ریچارلیسون در اولین دقیقه وقت‌های تلف شده برای دومین بار دروازه منچستر را باز کرد تا تاتنهام ۲ بر یک جلو پیش باشد.

در حالی که هواداران تاتنهام منتظر سوت پایان و جشن گرفتن پیروزی بودند، در دقیقه ۶+۹۰، ماتیاس دلیخت گل دوم و مساوی منچستر را وارد دروازه تاتنهام کرد تا دوباره کار به تساوی کشیده شود.

در نهایت تاتنهام و منچستریونایتد با تساوی ۲-۲ به کارشان پایان دادند. تاتنهام با این تساوی ۱۸ امتیازی شد و به صورت موقت در رده سوم قرار گرفت. منچستر هم با کسب دومین مساوی متوالی و با ۱۸ امتیاز و به دلیل تفاضل گل کمتر در رده هفتم ایستاد.

در ادامه هفته یازدهم و در رقابت‌های حساس امشب، ساندرلند از ساعت ۲۱ میزبان آرسنال صدرنشین است و چلسی و ولورهمپتون هم از ساعت ۲۳:۳۰ با هم روبرو می‌شوند.

