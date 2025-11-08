ترکیب خیبر برای دیدار مقابل تراکتور اعلام شد

به گزارش ایلنا، باشگاه خیبر ترکیب تیمش برای دیدار برابر تراکتور را اعلام کرد. محمدرضا دیناروند دروازه‌بان اصلی تیم است و خط دفاع شامل مسعود محبی، محمداحسان حسینی، عرفان معصومی و سبحان پسندیده می‌شود.

در خط میانی، محسن سفیدچغایی، صادق بوصبیح و اسماعیل بابایی به بازی گرفته شده‌اند و در خط حمله نیز مهرداد قنبری، علی خانزادی و عیسی مرادی برای خلق موقعیت و گلزنی حضور خواهند داشت.

ترکیب خیبر برابر تراکتور

