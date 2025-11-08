ترکیب خیبر برای دیدار مقابل تراکتور اعلام شد
تیم فوتبال خیبر در هفته جدید لیگ برتر، با ترکیبی آماده به مصاف تراکتور میرود تا برای کسب امتیاز کامل در این بازی تلاش کند.
به گزارش ایلنا، باشگاه خیبر ترکیب تیمش برای دیدار برابر تراکتور را اعلام کرد. محمدرضا دیناروند دروازهبان اصلی تیم است و خط دفاع شامل مسعود محبی، محمداحسان حسینی، عرفان معصومی و سبحان پسندیده میشود.
در خط میانی، محسن سفیدچغایی، صادق بوصبیح و اسماعیل بابایی به بازی گرفته شدهاند و در خط حمله نیز مهرداد قنبری، علی خانزادی و عیسی مرادی برای خلق موقعیت و گلزنی حضور خواهند داشت.
ترکیب خیبر برابر تراکتور
محمدرضا دیناروند، مسعود محبی، محمداحسان حسینی، عرفان معصومی، سبحان پسندیده، محسن سفیدچغایی، صادق بوصبیح، اسماعیل بابایی، مهرداد قنبری، علی خانزادی، عیسی مرادی