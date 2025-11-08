خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترکیب خیبر برای دیدار مقابل تراکتور اعلام شد

ترکیب خیبر برای دیدار مقابل تراکتور اعلام شد
کد خبر : 1711210
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال خیبر در هفته جدید لیگ برتر، با ترکیبی آماده به مصاف تراکتور می‌رود تا برای کسب امتیاز کامل در این بازی تلاش کند.

به گزارش ایلنا،  باشگاه خیبر ترکیب تیمش برای دیدار برابر تراکتور را اعلام کرد. محمدرضا دیناروند دروازه‌بان اصلی تیم است و خط دفاع شامل مسعود محبی، محمداحسان حسینی، عرفان معصومی و سبحان پسندیده می‌شود.

در خط میانی، محسن سفیدچغایی، صادق بوصبیح و اسماعیل بابایی به بازی گرفته شده‌اند و در خط حمله نیز مهرداد قنبری، علی خانزادی و عیسی مرادی برای خلق موقعیت و گلزنی حضور خواهند داشت.

ترکیب خیبر برابر تراکتور

محمدرضا دیناروند، مسعود محبی، محمداحسان حسینی، عرفان معصومی، سبحان پسندیده، محسن سفیدچغایی، صادق بوصبیح، اسماعیل بابایی، مهرداد قنبری، علی خانزادی، عیسی مرادی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ