ترکیب تراکتور برابر خیبر اعلام شد

ترکیب تراکتور برابر خیبر اعلام شد
کد خبر : 1711196
ترکیب تراکتور برابر خیبرخرم آباد مشخص شد.

به گزارش ایلنا،  در آستانه دیدار حساس تراکتور، اسکوچیچ ترکیبی متفاوت را روانه میدان کرده است. در این مسابقه مهدی هاشم‌نژاد از فهرست خارج شده و شجاع خلیل‌زاده نیز به دلیل محرومیت غایب است. به همین دلیل، فرشاد فرجی و رجی لوژکیا جانشین آن‌ها در ترکیب اصلی شده‌اند.

دانیال اسماعیلی‌فر همچنان در پست غیرتخصصی مدافع چپ به میدان می‌رود و صادق محرمی در سمت راست خط دفاعی قرار دارد. مهدی شیری در نقش هافبک دفاعی بازی می‌کند و جلوتر از او، تیبور هالیلوویچ و لوژکیا حضور دارند.

در خط حمله نیز امیرحسین حسین‌زاده و مهدی ترابی در جناحین بازی خواهند کرد و تومیسلاو اشتراکالی به عنوان مهاجم نوک ترکیب را کامل می‌کند. مهاجمی که هنوز در این فصل گل نزده و امیدوار است در این بازی طلسم خود را بشکند.

ترکیب تراکتور مقابل خیبرخرم آباد

علیرضا بیرانوند، مهدی شیری، فرشاد فرجی، الکساندر سدلار، تیبور هالیلوویچ، مهدی ترابی، دانیال اسماعیلی‌فر، صادق محرمی، تومیسلاو اشترکال، رجی لوشکیا و امیرحسین حسین‌زاده

