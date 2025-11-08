بازی با تماشاگر برگزار میشود
فوری: حکم بازی تراکتور-پرسپولیس تغییر کرد
طبق حکم جدید استیناف بازی تراکتور و پرسپولیس با تماشاگر شد.
به گزارش ایلنا، تراکتور و پرسپولیس در حالی در نخستین مسابقه جام حذفی به یکدیگر برخورد کردند که طبق رای فروردینماه امسال از سوی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال، دیدار دو تیم باید بدون حضور تماشاگران برگزار میشد، اما حالا با تغییر نظر این کمیته، قرار است این بازی حساس در حضور هواداران انجام شود.
طبق قرعهکشی مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی ایران که هفته گذشته انجام شد، تیمهای تراکتور و پرسپولیس باید در روز جمعه، 30 آبان 1404 در تبریز مقابل هم قرار بگیرند که این بازی در حضور تماشاگران برگزار میشود، اما هنوز محل برگزاری بازی در یکی از ورزشگاههای یادگار امام یا شهید سلیمانی تبریز اعلام نشده است.
تراکتور و پرسپولیس 9 روز قبل (هشتم آبانماه) نیز در چارچوب هفته نُهم لیگ برتر در ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز به مصاف هم رفتند که این مسابقه با تساوی یک بر یک لحظه آخری و در غیاب تماشاگران دو تیم برگزار شد، اما جدال حساس آنها در جام حذفی در حضور هواداران خواهد بود.
تراکتور آخرین بار در سال 99 به قهرمانی در جام حذفی رسید و در سال 1402 نیز پرسپولیس به این مهم دست یافت که یکی از این دو تیمِ مدعی، در فصل جاری نیز خیلی زود باید از این رقابتها کنار بروند و نمیتوانند صاحب جام شوند که همین مسئله حساسیت بازی آنها را بیشتر میکند.
شاگردان دراگان اسکوچیچ که سال گذشته به قهرمانی در لیگ برتر رسیدند، به دنبال حضور موفق در فصل جدید در جام حذفی هستند و نمیخواهند مثل سال گذشته که برابر گلگهر سیرجان باخت غیرمنتظرهای داشتند، از این رقابتها کنار بروند و در سمت مقابل هم پرسپولیس با حضور اوسمار سعی دارد دوباره صاحب جام شود؛ هرچند آنها نیز دو سالِ قبل با هدایت این مربی برزیلی به آلومینیوم اراک باختند و نتوانستند در مسیر نیمه نهایی و فینال قرار بگیرند.
با وجود اینکه بازی پرسپولیس و تراکتور در دور برگشت لیگ برتر (هفته بیست و سوم) قطعا بدون حضور تماشاگران در تهران برگزار میشود، اما مسابقه دو تیم در جام حذفی با حضور هواداران خواهد بود و کمیته استیناف نظر خود را در این باره تغییر داده است.
سعید مظفریزاده، مدیرعامل باشگاه تراکتور نیز در این باره اعلام کرد: بر اساس پیگیریهای انجام شده از سوی باشگاه، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رأی قبلی را اصلاح کرده و دیدار حساس دو تیم تراکتور و پرسپولیس با حضور هواداران برگزار خواهد شد.
او ادامه داد: با اصلاح انجام شده، بازی جام حذفی تراکتور و پرسپولیس با حضور پرشور هواداران انجام میشود و بازی برگشت دو تیم در لیگ برتر، طبق رأی قبلی بدون حضور هواداران برگزار خواهد شد.