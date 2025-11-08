برگزاری چهارمین اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی

به گزارش ایلنا، چهارمین اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان از تاریخ 22 الی 27 آبانماه با حضور 16 بازیکن‌ در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود.

اسامی بازیکنان دعوت شده از سوی علی نادری، سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی به اردو به شرح زیر است:

محمدجواد خسروی، محمد علی نظرزاده، رضا دیری، سبحان فاله و نصراله شهمرادی از بوشهر

ابوالفضل شریف‌پور، هادی فرهمند، سجاد عباسی‌دوگلسرا از هرمزگان

محمدمرادی فرح‌آبادی و شایان شهبازی سرملی از گیلان

حجاز شعبان نژاد، امیر محمد موسوی نسب ، سیدعلی ناظم، عبدالعظیم پزشک، حمیدرضا دهقانی عصمت آبادی و داود شکری بغدادآبادی از یزد

