پیروزی پرگل ایران؛ تاجیکستان تسلیم شد
تیم ملی فوتسال ایران با پیروزی پرگل مقابل تاجیکستان، موفق شد به مرحله حذفی مسابقات بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی راه یابد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، ملی‌پوشان فوتسال ایران در سومین دیدار مرحله گروهی، با ارائه نمایشی هماهنگ و برتر، تاجیکستان را با نتیجه 4–1 شکست دادند. در این مسابقه، محمدحسین درخشانی، حسین طیبی، مهدی کریمی و حسین سبزی گل‌های ایران را به ثمر رساندند و نیمه نخست با همین نتیجه به پایان رسید.

درخشش دروازه‌بان تاجیکستان از نکات قابل توجه این بازی بود که با واکنش‌های پر تعداد مانع از افزایش بیشتر گل‌های ایران شد.

تیم ملی فوتسال ایران پیش از این در دو دیدار گذشته خود مقابل مراکش و افغانستان به تساوی 2–2 دست یافته بود و با کسب این پیروزی و مجموع 5 امتیاز، به عنوان تیم دوم گروه B راهی مرحله بعد شد.

ملی‌پوشان کشورمان در مرحله حذفی به مصاف تیم اول گروه A، خواهند رفت.

در همین گروه، تیم مراکش با برد 4–0 مقابل افغانستان و کسب 7 امتیاز، به عنوان صدرنشین راهی مرحله بعد شده بود و افغانستان و تاجیکستان از دور مسابقات حذف شدند.

