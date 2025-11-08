همایون شاهرخی: فوتبال ایران در مسیر سقوط قرار دارد

به گزارش ایلنا، همایون شاهرخی، پیشکسوت و سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران، در گفت‌وگویی مفصل با انتقاد از وضعیت مدیریتی، ساختاری و فنی فوتبال کشور، آینده آن را نگران‌کننده توصیف کرد.

او در ابتدا گفت: «فوتبال ایران هر ساله با چالش‌هایی مواجه می‌شود و امسال هم فوتبال ما با موضوعات عجیب و غریبی همچون بی‌برنامگی، چمن نامناسب و... روبه‌روست. تجربه 50 الی 60ساله من می‌گوید که فوتبال ما در حال سقوط است. فوتبال ایران بعد از جام جهانی بشدت سقوط می‌کند و تیم ملی ما در ردیف تیم‌های افغانستان و نپال قرار خواهد گرفت. این اتفاق تلخ باعث می‌شود تا نسل جوان‌مان از فوتبال فاصله بگیرند.»

او با اشاره به ناکارآمدی مدیران فوتبال بیان داشت: «مدیران فوتبال متخصص نیستند و برگزیده هستند، در واقع مدیران انتخاب نمی‌شوند و آنها توسط برخی از افراد انتصاب می‌شوند. این بی‌تخصصی باعث می‌شود تا فوتبال ما هر ساله با موضوعات عجیبی روبه‌رو شود، اتفاقاتی که گاهی خنده‌دار است. مدیران فوتبالی ما تنها شعار می‌دهند و می‌گویند که تیم ملی در جام جهانی پیش‌رو از مرحله گروهی صعود خواهد کرد در حالی که با توجه به شرایط حال حاضر فوتبال ما چنین چیزی محال است. صحبت‌های مدیران تنها برای دلخوشی هواداران است و در فوتبال ما دروغ بیشتر از صداقت است.»

این سرمربی اسبق تیم ملی افزود: «سال‌ها پیش و در مسابقات جام ملت‌های آسیا زمانی که برانکو سرمربی تیم ملی بود و من به‌عنوان مدیر به تیم ملی خدمت می‌کردم، شاهد سرعت بالای پیشرفت فوتبال در کشورهای آسیایی بودم. در زمانی که ما برای بازدید از هتل و محل برگزاری مسابقات مان به چین رفتیم، یکی از مسئولان برگزاری مسابقات اعلام کرد که استادیوم محل برگزاری بازی‌ها 65روزه ساخته شده است. البته ساخت استادیوم کار سختی نیست و این مدیران ما هستند که می‌گویند ساخت استادیوم بسیار سخت است، این در حالی است که اگر در ساخت آن مدیریت شود، می‌توان به آسانی استادیوم ساخت.»

شاهرخی تصریح کرد: «متأسفانه استعدادها در فوتبال ایران می‌سوزند و مدیران ما تنها شعار می‌دهند. تفاوت ما با کشورهای دیگر این است که مدیران ما دائماً در حال شعار دادن و صحبت کردن هستند در حالی که کشورهای دیگر در حال انجام کار هستند. ورزشگاه آزادی نمونه‌ای از پسرفت فوتبال ماست، آنها در کوتاه‌ترین زمان استادیوم می‌سازند ما در بلندترین زمان کار تعمیر استادیوم را به پایان می‌رسانیم. مسئولان بارها در خصوص زمان بازگشایی ورزشگاه آزادی صحبت کردند و حالا می‌گویند کار بازسازی این استادیوم سال آینده به پایان می‌رسد. مگر بازسازی ورزشگاه 2سال زمان می‌برد!»

او در خصوص لیگ برتر بیان داشت: «کیفیت لیگ بسیار پایین است و تنها بازیکنان خارجی تیم‌ها هستند که با بازی‌های خود موجب جذاب شدن لیگ می‌شوند. هیچ بازیکن مستعدی در لیگ برتر دیده نمی‌شود و این نشان می‌دهد که ما در این سال‌ها مسیر را اشتباه رفته‌ایم. اعتقاد دارم که این مسیر را همین‌گونه طی خواهیم کرد. فوتبال ما نه از نظر کیفی شرایط خوبی دارد و نه از نظر ساختاری. می‌بینیم که حتی یک تیم شهرستانی هم برای بازی‌های خانگی به تهران می‌آید و این نشان‌دهنده شرایط بسیار بد فوتبال ماست.»

این سرمربی سابق تیم ملی گفت: «مسابقات را در حالی در قلعه حسن‌خان برگزار می‌کنند که برگزاری بازی در این ورزشگاه باعث ایجاد مشکلاتی می‌شود. تماشاگران ما سردرگم هستند و نمی‌دانند که بازی بعدی تیم محبوب‌شان در کدام استادیوم برگزار می‌شود. برای برگزاری دربی همه جای ایران را گشتند و هنوز نتوانستند یک ورزشگاه معرفی کنند این در حالی است که دربی یک دیدار معمولی است.»

انتهای پیام/