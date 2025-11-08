به گزارش ایلنا، فولاد خوزستان در دیدار خانگی خود مقابل پیکان با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید تا به روند مثبت خود در لیگ ادامه دهد. اما نکته قابل‌توجه این مسابقه، حضور جمعی از بانوان هوادار فولاد در ورزشگاه بود؛ اتفاقی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشت.

یحیی گل‌محمدی پس از پایان بازی با انتشار تصویری از زنان هوادار فولاد در استوری اینستاگرام خود نوشت:«ممنون از همه آن‌هایی که موانع را برطرف کردند تا شاهد حضور بانوان محترم اهوازی و خوزستانی باشیم.

این برد تقدیم به بانوان و همه هوادارانی که حمایت می‌کنند. فولاد در این فصل خاص نیاز به همدلی و حمایت هواداران عزیز دارد.»

پیام سرمربی فولاد با واکنش مثبت گسترده‌ای در میان هواداران همراه شد. بسیاری از کاربران فضای مجازی از گل‌محمدی به‌عنوان یکی از چهره‌های تأثیرگذار فوتبال ایران در حمایت از حضور زنان در ورزشگاه‌ها یاد کردند.

