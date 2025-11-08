باورنکردنی: وحید هاشمیان در رینگ بوکس!
وحید هاشمیان، سرمربی پیشین پرسپولیس، روزهای پس از جدایی از این تیم را با تمرکز بر تمرینات فردی و ورزشهای رزمی سپری میکند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از برکناری از هدایت پرسپولیس، وحید هاشمیان برخلاف انتظار، هیچ واکنشی به تحولات اخیر این تیم نشان نداده و در سکوت خبری، مسیر تازهای را برای حفظ آمادگی بدنیاش دنبال میکند. او در استوری جدید خود تصویری از حضور در یک باشگاه بوکس به اشتراک گذاشته که در آن زیر نظر مربی، مشغول تمرینهای ضربه و دفاع است.
در این ویدیو، هاشمیان با آرامش همیشگی و در حالی که موسیقی انگیزشی در پسزمینه پخش میشود، تمرینات خود را انجام میدهد؛ تصاویری که نشان میدهد او فعلاً تصمیم گرفته از فضای پرحاشیه فوتبال ایران فاصله بگیرد و زمان خود را صرف فعالیتهای شخصی کند.
گفتنی است سرمربی پیشین پرسپولیس پس از پایان همکاری با این باشگاه، قرارداد خود را بهطور کامل تسویه کرده و بدون هیچ واکنش رسانهای، روزهای پس از جدایی را در سکوت سپری میکند؛ سکوتی که حالا با انتشار تصاویری از تمرین بوکس، رنگی تازه و متفاوت به خود گرفته است.