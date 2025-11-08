میخواهم روزهای باشکوه منچستریونایتد را بازگردانم
ماتئوس کنیا، مهاجم برزیلی منچستریونایتد، اعلام کرد هدفش بازگرداندن روزهای پرافتخار این باشگاه است.
به گزارش ایلنا به نقل از سان، کنیا که تابستان امسال با قراردادی ۶۲/۵ میلیون پوندی از ولورهمپتون به منچستریونایتد پیوست، نقش مهمی در بهبود عملکرد تیم تحت هدایت روبن آموریم داشته است. با این حال، او مقایسهاش با اریک کانتونا را زودهنگام میداند و میگوید هنوز راه زیادی تا اثبات خود دارد.
او در گفتوگو با این رسانه گفت:«واو، چه بازیکنی! هنوز باید کارهای زیادی انجام دهم تا بتوانم با او مقایسه شوم. وقتی چنین چیزی دربارهام میگویند، سعی میکنم بخش مثبتش را ببینم؛ یعنی اینکه با شور و اشتیاق برای این باشگاه بازی کنم و نماینده همه هواداران در زمین باشم.
افتخار میکنم که نامم در کنار او آورده میشود. او در تاریخ منچستریونایتد ماندگار شد و اگر بتوانم حتی بخش کوچکی از دستاوردهای او را تکرار کنم، برایم کافی است. تازهوارد این باشگاه هستم و تنها هدفم این است که دوباره دوران باشکوه یونایتد را زنده کنم.»
ماه گذشته، استفان وارنک، مدافع سابق لیگ برتر انگلیس، گفته بود کنیا «هالهای شبیه به کانتونا» دارد و عمر برادا، مدیرعامل باشگاه، نیز اظهار کرده بود این مهاجم «میتواند نقش کانتوناگونهای برای تیم ایفا کند». اما خود بازیکن تأکید دارد چنین مقایسهای تنها در صورت اثبات عملکردش معنا پیدا میکند.
کنیا که در گذشته مورد توجه آرسنال نیز بود، زمستان گذشته با ولورهمپتون تمدید کرد اما بند آزادسازی قراردادش فعال شد تا منچستریونایتد او را به خدمت بگیرد. حالا او میگوید قصد دارد «رویای خود را در الدترافورد بسازد.»
او ادامه داد:«در فوتبال باید حتی به لحظات سخت هم با نگاه مثبت نگاه کرد. انسان خاصی نیستم، لحظات دشوار و تردیدهایی مثل همه دارم. اما هرگز از فشار یا توقعات نمیترسم. تنها میخواهم به سبک خودم بازی کنم، به تیم کمک کنم و رویایم را بسازم؛ اینکه بخشی از تاریخ منچستریونایتد باشم و در مسیر موفقیت قرار بگیرم.»
کنیا فصل گذشته در ترکیب ولورهمپتون دو بار مقابل یونایتد بهعنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. او در پیروزی ۲ بر صفر تیمش در ورزشگاه مولینو یک گل زد و در دیدار برگشت نیز در برد یک بر صفر نقش کلیدی داشت.
او درباره واکنش بازیکنان یونایتد به پیوستنش گفت:«بله دقیقاً همینطور بود! وقتی به تیم آمدم، بازیکنان گفتند: "خوشحالیم که حالا در تیم خودمان هستی، چون مهار تو واقعاً سخت بود!" در ابتدا کمی خجالتی بودم، اما همین لحظات باعث شد احساس راحتی بیشتری داشته باشم.»