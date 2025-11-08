خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش متفاوت اوسمار به احتمال بازگشت سیدجلال حسینی

واکنش متفاوت اوسمار به احتمال بازگشت سیدجلال حسینی
کد خبر : 1711092
لینک کوتاه کپی شد.

در کنفرانس خبری پس از پیروزی پرسپولیس سوالی درباره احتمال بازگشت سیدجلال حسینی به کادرفنی با واکنش متفاوت اوسمار روبه‌رو شد.

به گزارش ایلنا، در حالی‌ که اوسمار پس از نخستین پیروزی تیمش در بازگشت دوباره به نیمکت سرخ‌پوشان در حال پاسخ به سؤالات فنی بود، یکی از خبرنگاران درباره جدایی مهرداد خانبان و احتمال بازگشت سیدجلال حسینی به جمع مربیان پرسپولیس پرسید.

 اوسمار که ترجیح می‌داد فضای نشست خبری روی مسائل فنی متمرکز بماند، گفت: «به شما یک فرصت دیگر می‌دهم تا سؤال دیگری بپرسید، درباره بازی!»

 اوسمار که در کنفرانس‌های خبری همواره با آرامش و دیسیپلین خاصی رفتار می‌کند، تلاش کرد تمرکز جلسه را بر عملکرد تیم و نمایش بازیکنانش حفظ کند.

در روزهای اخیر شایعاتی درباره احتمال بازگشت سیدجلال حسینی وجود داشته که اوسمار حاضر به پاسخگویی در این باره نشد و باید دید در نهایت تغییرات دیگری در کادرفنی رخ خواهد داد یا خیر.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ