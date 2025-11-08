واکنش متفاوت اوسمار به احتمال بازگشت سیدجلال حسینی

به گزارش ایلنا، در حالی‌ که اوسمار پس از نخستین پیروزی تیمش در بازگشت دوباره به نیمکت سرخ‌پوشان در حال پاسخ به سؤالات فنی بود، یکی از خبرنگاران درباره جدایی مهرداد خانبان و احتمال بازگشت سیدجلال حسینی به جمع مربیان پرسپولیس پرسید.

اوسمار که ترجیح می‌داد فضای نشست خبری روی مسائل فنی متمرکز بماند، گفت: «به شما یک فرصت دیگر می‌دهم تا سؤال دیگری بپرسید، درباره بازی!»

اوسمار که در کنفرانس‌های خبری همواره با آرامش و دیسیپلین خاصی رفتار می‌کند، تلاش کرد تمرکز جلسه را بر عملکرد تیم و نمایش بازیکنانش حفظ کند.

در روزهای اخیر شایعاتی درباره احتمال بازگشت سیدجلال حسینی وجود داشته که اوسمار حاضر به پاسخگویی در این باره نشد و باید دید در نهایت تغییرات دیگری در کادرفنی رخ خواهد داد یا خیر.

