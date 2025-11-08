پدر ویرتز: از حضور فلوریان در لیورپول کاملاً راضی هستیم
پدر و مدیر برنامههای فلوریان ویرتز تأکید کرد که این بازیکن از شرایط خود در لیورپول رضایت دارد و از تصمیم انتقال به آنفیلد پشیمان نیست.
به گزارش ایلنا به نقل از بیلد، برخی هواداران لیورپول از عملکرد نهچندان درخشان ویرتز در هفتههای ابتدایی فصل ابراز نگرانی کردهاند اما هانس ویرتز، پدر و مدیر برنامههای او، تأکید دارد که خانواده و خود بازیکن از روند تطبیق او با فوتبال انگلیس کاملاً خرسند هستند.
فلوریان ویرتز، ستاره ۲۲ ساله آلمانی، تابستان گذشته با انتقالی ۱۱۶ میلیون پوندی از بایرلورکوزن به لیورپول پیوست. او در دوران حضورش زیر نظر ژابی آلونسو در لورکوزن، یکی از مؤثرترین بازیکنان بوندسلیگا بود و در ۱۹۷ بازی، آمار قابلتوجه ۵۷ گل و ۶۵ پاس گل را به ثبت رساند. با این حال، پس از انتقال به لیگ برتر، در ۱۵ بازی ابتدایی خود هنوز موفق به گلزنی نشده و تنها سه پاس گل داده است؛ آماری که نشاندهنده دشواریهای او برای سازگاری با ریتم سریع فوتبال انگلیس است.
هانس ویرتز در گفتوگو با بیلد درباره این روند گفت:«از همان ابتدا تصمیم گرفته بودم صبر کنم تا ببینیم عملکرد او در ۱۰ بازی نخست لیگ چگونه است. ما و فلوریان از شرایط کاملاً راضی هستیم. سرعت بازی، رفت و برگشتهای مداوم، و مسافتهایی که باید طی کند، در هفتههای اول برایش بسیار چشمگیر بود. سبک بازی در انگلیس در مقایسه با آلمان متفاوت است؛ سازماندهی کمتری دارد اما سرعت و شدت بیشتری دارد.»
او با اشاره به اینکه انتقال به لیورپول تصمیم درستی بوده، افزود:«جدول لیگ نشان میدهد هنوز جا برای پیشرفت وجود دارد، اما مکانیزم تیم به مرور تنظیم میشود. فلوریان بازیکن باهوشی است و مطمئنم خودش را با شرایط جدید وفق میدهد و همانطور که در بوندسلیگا از بازی لذت میبرد، در اینجا هم همین احساس را خواهد داشت. او بهخوبی با تیم هماهنگ شده و همتیمیهایش نیز به کیفیت او واقف هستند.»
هانس ویرتز در بخش دیگری از گفتوگو فاش کرد که نقش آرنه اشلوت، سرمربی لیورپول، در این انتقال تعیینکننده بوده است:«صحبت مستقیم اشلوت با فلوریان بسیار اهمیت داشت. او برایش توضیح داد که چه جایگاهی در برنامههای تیم خواهد داشت و چگونه میتواند در شکلگیری تیم نقش کلیدی ایفا کند. همین گفتوگو بود که فلوریان را قانع کرد تا به جای بایرن مونیخ، راهی آنفیلد شود.»