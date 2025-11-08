یزله کنعانی مقابل سکوهای پرسپولیس (عکس)
حسین کنعانی پس از نمایش خوب و گلزنی در دیدار برابر استقلال خوزستان، با اجرای یزلهای مقابل سکوهای پرسپولیس، جشن خود را برگزار کرد.
به گزارش ایلنا، حسین کنعانی، مدافع ملیپوش پرسپولیس که در بازی برابر استقلال خوزستان یکی از بهترینهای زمین بود، در دقیقه ۷۸ موفق شد از روی نقطه پنالتی گل دوم تیمش را به ثمر برساند. ضربهای که نخستین گل فصل او در رقابتهای لیگ محسوب میشود.
کنعانیزادگان پس از ثبت این گل و با پایان بازی، با شور و هیجان ویژهای به سمت هواداران رفت و در مقابل سکوهای سرخ، یزله معروف خود را اجرا کرد.
این حرکت با تشویق و فریادهای بلند هواداران همراه شد. او سپس با تعظیم مقابل هواداران پرسپولیس، شادی خود را تکمیل کرد تا لحظهای خاطرهانگیز در ورزشگاه شهر قدس رقم بخورد.
نمایش مطمئن کنعانی در خط دفاع، همراه با گلزنی و رهبری روحی بازیکنان در زمین، باعث شد او یکی از چهرههای تأثیرگذار این پیروزی ۳ بر صفر لقب بگیرد.