مرگ دروازهبان فوتبال در 21 سالگی بر اثر سرطان کلیه
میا همانت، دروازهبان تیم فوتبال زنان دانشگاه واشنگتن، پس از نبردی طولانی با سرطان کلیه درگذشت.
به گزارش ایلنا، میا همانت که اهل ایالت کالیفرنیا بود، در فصل ۲۰۲۴ عملکرد درخشانی در ترکیب تیم «هاسکیها» داشت اما بهدلیل ابتلا به نوع نادر و تهاجمی از سرطان کلیه، نتوانست در سال پایانی حضورش در رقابتهای دانشگاهی شرکت کند.
او در آوریل ۲۰۲۵ به سرطان کلیه از نوع نادر SMARCB1-deficient (مرحله چهار) مبتلا شد و بلافاصله از تمرینات و مسابقات کنار رفت، اما با وجود درمانهای دشوار، ارتباط خود را با تیم حفظ کرد و در کنار همتیمیهایش حاضر میشد. همانت همزمان تحصیلاتش را ادامه داد و در همان سال، کنفرانس ورزشی بیگتن (Big Ten) جایزه «رفتار ورزشی سال ۲۰۲۵» را به پاس روحیه و تأثیر مثبت او درون و بیرون زمین اهدا کرد.
تشخیص بیماری او موجی از همدلی و حمایت را در جامعه ورزشی آمریکا برانگیخت. هزاران دلار از طریق کمپین جمعآوری کمکهای مالی برای هزینه درمانش تأمین شد. تیم سافتبال دانشگاه واشنگتن در پیامی یاد او را گرامی داشت و باشگاه فوتبال وست سیاتل جانکشن از لیگ USL2 نیز پیراهن ویژهای طراحی کرد که ۱۰ درصد از درآمد فروش آن به خانواده همانت اهدا شد.
دانشگاه واشنگتن در بیانیهای رسمی خبر درگذشت او را اعلام کرد و نوشت:«از درگذشت میا همانت پس از نبردی شجاعانه با سرطان، عمیقاً اندوهگین هستیم. میا با قدرت و روحیهاش الهامبخش همه اطرافیانش بود. عشق و همدردی ما با خانواده، همتیمیها و همه کسانی است که او را میشناختند. یاد و میراث او برای همیشه در ورزش دانشگاه واشنگتن زنده خواهد ماند.»
نیکول فندایک، سرمربی تیم فوتبال زنان دانشگاه واشنگتن، نیز در پیامی جداگانه گفت:«میا قلب تپنده تیم ما بود؛ کسی که با شادی، شجاعت و مهربانیاش دیگران را بالا میکشید. حتی در سختترین لحظات، روحیهای شکستناپذیر از خود نشان داد و الهامبخش تمام همتیمیها و کادر فنی بود.»