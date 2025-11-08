آغاز مذاکرات لیورپول برای تمدید قرارداد سوبوسلای

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام فابریتزیو رومانو، خبرنگار سرشناس حوزه نقل‌وانتقالات، لیورپول آماده است گفت‌وگوهای رسمی با سوبوسلای را برای امضای قراردادی بلندمدت آغاز کند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که آرنه اشلوت، سرمربی قرمزها، خواهان حفظ بلندمدت سوبوسلای و هم‌تیمی او، رایان گراونبرخ، است.

سوبوسلای با وجود نوسانات اخیر لیورپول، عملکردی ثابت و درخشان داشته و به یکی از ارکان اصلی خط میانی تیم تبدیل شده است. او در تمام دیدارهای لیگ برتر و لیگ قهرمانان اروپا در فصل جاری به میدان رفته و نقش مهمی در شکل‌گیری سیستم جدید اشلوت ایفا کرده است.

رومانو در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» تأیید کرد: «لیورپول مذاکرات خود با دومینیک سوبوسلای را برای قرارداد جدید آغاز کرده است. همان‌طور که دو هفته پیش در گزارش اختصاصی‌ام اشاره کردم، برنامه باشگاه مشخص بود: گفت‌وگو با سوبو و گراونبرخ برای تمدید قراردادها در آینده نزدیک. باشگاه از عملکرد هر دو بازیکن بسیار راضی است.»

قرارداد فعلی این دو بازیکن تا سال ۲۰۲۸ اعتبار دارد و گفته می‌شود آن‌ها در مجموع حدود ۲۷۰ هزار پوند در هفته دریافت می‌کنند. توافق جدید قرار است علاوه بر تمدید مدت قرارداد برای چند سال دیگر، افزایش قابل توجهی در دستمزدشان نیز به همراه داشته باشد.

گراونبرخ که تابستان گذشته با انتقالی ۴۰ میلیون پوندی از بایرن مونیخ به لیورپول پیوست، نیز در هفته‌های اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است. او در ۱۱ بازی، ۳ گل و ۲ پاس گل ثبت کرده و به یکی از بازیکنان کلیدی ترکیب اشلوت تبدیل شده است.

در همین حال، عملکرد سوبوسلای در پیروزی یک بر صفر اخیر لیورپول برابر رئال مادرید در لیگ قهرمانان، با تحسین هواداران همراه شد. او در آن دیدار نقش محوری در خط میانی داشت و ویرژیل فن‌دایک، کاپیتان تیم، نیز از او تمجید کرد:«چیزی که از دومینیک می‌بینی همان چیزی است که در تمرینات هم می‌بینی. انرژی فوق‌العاده‌ای به تیم می‌دهد و کیفیتش بی‌نظیر است. او هر بازی در حال یادگیری و رشد است و دقیقاً همان بازیکنی می‌شود که همه انتظارش را دارند. تا اینجای فصل فوق‌العاده بوده و باید همین مسیر را ادامه دهد.»

در خط میانی جدید لیورپول، سه‌گانه‌ی سوبوسلای، گراونبرخ و الکسیس مک‌آلیستر، ترکیب پویایی را تشکیل داده‌اند و باشگاه در نظر دارد قرارداد هر سه را تمدید کند تا از علاقه باشگاه‌های دیگر جلوگیری شود؛ به‌ویژه که در هفته‌های اخیر نام مک‌آلیستر نیز در ارتباط با رئال مادرید مطرح شده است.

