ساسان انصاری: حضور در ورزشگاه حق طبیعی بانوان است

به گزارش ایلنا، ساسان انصاری، مهاجم باتجربه فولاد خوزستان، پس از پیروزی تیمش برابر پیکان اظهار کرد: بسیار خوشحالیم که بانوان خوزستانی بالاخره، هرچند دیر، توانستند وارد ورزشگاه شوند و از نزدیک بازی را تماشا کنند. از تمامی افرادی که برای تحقق این اتفاق تلاش کردند، تشکر می‌کنم.

او ادامه داد: حضور بانوان در ورزشگاه حق طبیعی آن‌هاست؛ نیمی از جمعیت کشور را بانوان تشکیل می‌دهند و شایسته است از این حق برخوردار باشند. امروز خانواده من، خانواده هم‌تیمی‌هایم و بسیاری از بانوان خوزستانی در ورزشگاه حضور داشتند و امیدوارم این روند ادامه‌دار باشد و در آینده شاهد حضور گسترده‌تر آن‌ها در کنار تیم باشیم.

وی افزود: حضور بانوان انرژی بسیار مثبتی به فضای ورزشگاه داد و واقعاً نعمت بزرگی است که علاقمندان فوتبال در میان بانوان بتوانند از نزدیک تیم محبوب‌شان را حمایت کنند. خدا را شکر که این اتفاق خوب در بازی امروز رقم خورد و همه چیز در فضایی آرام و محترمانه برگزار شد. بانوان با نظم و شور فراوان تیم را تشویق کردند و شاهد یک مسابقه جذاب و همراه با پیروزی بودیم. حضور آن‌ها واقعاً برای ما خوش‌یمن بود و باعث شد شور و هیجان ورزشگاه دوچندان شود. از همه هواداران چه خانم‌ها و چه آقایان تشکر می‌کنم که امروز با حضورشان سنگ تمام گذاشتند.

انصاری در ادامه درباره عملکرد فولاد در این مسابقه گفت: تیم ما در بازی‌های گذشته نیز از نظر فنی نمایش بسیار خوبی داشت و واقعاً باید امتیازات بیشتری می‌گرفتیم. خوشبختانه امروز نتیجه‌ای متناسب با عملکردمان به دست آمد. تیم پیکان تیمی قابل احترام و منسجم است و به آقای دقیقی بابت تیم خوبی که ساخته تبریک می‌گویم، اما در این دیدار حق فولاد کسب سه امتیاز بود. در مسابقات قبلی هم مستحق پیروزی بودیم، اما شرایط و بدشانسی‌ها مانع از نتیجه‌گیری شد. چشم انداز فولاد قطعاً خیلی بالاتر از این خواهد بود.

