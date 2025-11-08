ساسان انصاری: حضور در ورزشگاه حق طبیعی بانوان است
کاپیتان فولاد میگوید که چشم انداز فولاد خیلی بالاتر از رتبه کنونی این تیم خواهد بود.
به گزارش ایلنا، ساسان انصاری، مهاجم باتجربه فولاد خوزستان، پس از پیروزی تیمش برابر پیکان اظهار کرد: بسیار خوشحالیم که بانوان خوزستانی بالاخره، هرچند دیر، توانستند وارد ورزشگاه شوند و از نزدیک بازی را تماشا کنند. از تمامی افرادی که برای تحقق این اتفاق تلاش کردند، تشکر میکنم.
او ادامه داد: حضور بانوان در ورزشگاه حق طبیعی آنهاست؛ نیمی از جمعیت کشور را بانوان تشکیل میدهند و شایسته است از این حق برخوردار باشند. امروز خانواده من، خانواده همتیمیهایم و بسیاری از بانوان خوزستانی در ورزشگاه حضور داشتند و امیدوارم این روند ادامهدار باشد و در آینده شاهد حضور گستردهتر آنها در کنار تیم باشیم.
وی افزود: حضور بانوان انرژی بسیار مثبتی به فضای ورزشگاه داد و واقعاً نعمت بزرگی است که علاقمندان فوتبال در میان بانوان بتوانند از نزدیک تیم محبوبشان را حمایت کنند. خدا را شکر که این اتفاق خوب در بازی امروز رقم خورد و همه چیز در فضایی آرام و محترمانه برگزار شد. بانوان با نظم و شور فراوان تیم را تشویق کردند و شاهد یک مسابقه جذاب و همراه با پیروزی بودیم. حضور آنها واقعاً برای ما خوشیمن بود و باعث شد شور و هیجان ورزشگاه دوچندان شود. از همه هواداران چه خانمها و چه آقایان تشکر میکنم که امروز با حضورشان سنگ تمام گذاشتند.
انصاری در ادامه درباره عملکرد فولاد در این مسابقه گفت: تیم ما در بازیهای گذشته نیز از نظر فنی نمایش بسیار خوبی داشت و واقعاً باید امتیازات بیشتری میگرفتیم. خوشبختانه امروز نتیجهای متناسب با عملکردمان به دست آمد. تیم پیکان تیمی قابل احترام و منسجم است و به آقای دقیقی بابت تیم خوبی که ساخته تبریک میگویم، اما در این دیدار حق فولاد کسب سه امتیاز بود. در مسابقات قبلی هم مستحق پیروزی بودیم، اما شرایط و بدشانسیها مانع از نتیجهگیری شد. چشم انداز فولاد قطعاً خیلی بالاتر از این خواهد بود.