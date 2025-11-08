احتمال غیبت فوق ستاره استقلال در دربی
منیر الحدادی در دیدار برابر الوحدات اردن مصدوم شد و حضور او در دربی نامشخص است.
به گزارش ایلنا، در حالی که منیر الحدادی، ستاره سرشناس مراکشی استقلال، روزهای امیدوارکنندهای را برای بازگشت به سطح اول فوتبال ملی و حضور دوباره در تیم ملی مراکش پشت سر میگذاشت، مصدومیتی ناگهانی شرایط را برای او پیچیده کرده است. این وینگر باتجربه که سابقه بازی در تیمهای مطرح اروپایی از جمله بارسلونا و سویا را در کارنامه دارد، در هفتههای اخیر عملکرد قابلقبولی در ترکیب استقلال ارائه کرده بود و بسیاری از کارشناسان فوتبال مراکش از احتمال دعوت دوباره او به ترکیب «شیرهای اطلس» سخن گفتهاند.
با این حال، درست در روزهایی که منیر درباره تمایل قلبیاش برای بازگشت به تیم ملی مراکش صحبت کرده بود، مصدومیتی از ناحیه کشاله ران گریبان او را گرفت؛ آسیبی که نهتنها او را از تمرینات گروهی آبیپوشان دور میکند بلکه ممکن است حضورش در دربی حساس پایتخت را نیز تحت تأثیر قرار دهد. این دیدار که قرار است جمعه ۱۴ آذر و در چهارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر برگزار شود، یکی از مهمترین بازیهای فصل برای استقلال محسوب میشود و زمانی کمتر از یک ماه تا برگزاری آن باقی است.
در شرایطی که استقلال پس از تساوی برابر الوحدات اردن در رقابتهای آسیایی به دنبال بازگشت به مسیر پیروزی است، غیبت احتمالی منیر میتواند ضربهای جدی به خط حمله تیم ساپینتو وارد کند. این مهاجم مراکشی در بازیهای اخیر توانسته بود با حرکات هوشمندانه و تجربه بالای خود، نقش مهمی در خلق موقعیت برای آبیها ایفا کند. از همین رو، خبر مصدومیت او نگرانیهایی را در بین هواداران و کادر فنی ایجاد کرده است.
منیر در مصاحبه اخیرش با رسانههای مراکشی تأکید کرده بود که هدف اصلیاش در فصل جاری، درخشش در استقلال و بازگشت به ترکیب تیم ملی مراکش است. او گفته بود: «پوشیدن دوباره پیراهن تیم ملی برای من افتخار بزرگی است و تلاش میکنم با عملکرد خوب در استقلال به آن برسم.» اما اگر این مصدومیت ادامهدار باشد، احتمالاً رؤیای او برای حضور در اردوهای پیش از جامجهانی مراکش کمرنگتر خواهد شد.
بازیکنانی مانند یاسر آسانی، اندونگ و نازون هماکنون جایگاه نسبتاً ثابتی در ترکیب ملی کشورهای خود پیدا کردهاند و منیر نیز علاقهمند است در این مسیر گام بردارد. در چنین شرایطی، منیر برای بازگشت نیازمند نمایشهایی ویژه در بازیهای بزرگ، بویژه دربی پایتخت و دیدارهای آسیایی استقلال است. اما مصدومیت کشاله ران ممکن است این فرصت را از او بگیرد و روند بازگشتش را به تعویق بیندازد.
کادر پزشکی استقلال هنوز بهصورت رسمی میزان دقیق مصدومیت او را اعلام نکرده است، اما گزارشهای اولیه از احتمال غیبتش در بازی مقابل پرسپولیس خبر میدهند. اگرچه تلاشها برای رساندن او به دربی ادامه دارد، اما به نظر میرسد ریسک حضور در این بازی ممکن است آسیبدیدگی را تشدید کند. از سوی دیگر، منیر به خوبی میداند که بازی در چنین دیداری میتواند مسیر بازگشت او به تیم ملی را هموار کند.
در این میان، استقلال نیز در شرایطی قرار دارد که بشدت به تجربه و خلاقیت این بازیکن نیاز دارد. پس از تساوی برابر الوحدات اردن، خبرهای خوشی از اردوی آبیها به گوش نرسیده و هواداران امیدوارند هرچه زودتر وضعیت منیر مشخص شود. در صورتی که او بتواند خود را به دربی برساند و نمایشی درخشان ارائه دهد، نهتنها شانس تیمش برای پیروزی افزایش مییابد بلکه مسیر بازگشتش به تیم ملی مراکش نیز هموارتر خواهد شد.
با این حال، اگر مصدومیتش ادامه یابد و او چند هفته از میادین دور بماند، ممکن است فرصت طلایی بازگشت به ترکیب شیرهای اطلس را از دست بدهد. روزهای آینده برای منیر الحدادی سرنوشتساز خواهند بود؛ روزهایی که میان رؤیای درخشش در استقلال و آرزوی بازگشت به تیم ملی باید با صبر، تمرکز و تلاش از آن عبور کند.