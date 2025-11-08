لنی یورو:
از انتخاب منچستریونایتد پشیمان نیستم / از تصمیمم واقعاً خوشحالم
مدافع فرانسوی منچستریونایتد تأکید کرد که هیچ پشیمانی از رد پیشنهاد رئال مادرید و پیوستن به شیاطین سرخ ندارد و تصمیم خود را کاملاً درست میداند.
به گزارش ایلنا به نقل از گاردین، لنی یورو، مدافع ۱۹ ساله و ملیپوش تیم زیر ۲۱ سال فرانسه، در تابستان ۲۰۲۴ با انتقالی به ارزش ۵۲ میلیون پوند از تیم لیل به منچستریونایتد پیوست. او در حالی این تصمیم را گرفت که رئال مادرید نیز برای جذبش ابراز علاقه کرده بود، اما ترجیح داد آیندهاش را در لیگ برتر دنبال کند.
یورو که از آکادمی لیل و همان سیستمی پرورش یافته که استعدادهایی چون ادن هازارد، بنجامین پاوار و لوکاس دینیه را به فوتبال معرفی کرده، در نخستین فصل حضور خود در انگلیس با دشواریهای زیادی مواجه شد. مصدومیتهای پیدرپی و عملکرد ضعیف تیم باعث شد یونایتد با هدایت روبن آموریم فصل را در رتبه پانزدهم لیگ به پایان برساند. همچنین شیاطین سرخ در فینال لیگ اروپا برابر تاتنهام با نتیجه یک بر صفر شکست خوردند و از راهیابی به رقابتهای اروپایی فصل ۲۶-۲۰۲۵ بازماندند.
با این حال، یورو تأکید دارد که از انتخاب خود رضایت کامل دارد: «حتی با وجود نتایج فصل گذشته، هیچوقت احساس پشیمانی نکردم. منچستریونایتد باشگاهی بزرگ است و میدانستم ممکن است سالهای سختی پیش رو داشته باشیم، اما هرگز درباره این انتخاب تردید نداشتم. از ابتدا به پروژهی باشگاه ایمان داشتم.»
او در ادامه افزود: «البته انتظار نداشتم سال اول را در رتبه پانزدهم تمام کنیم، اما در این مسیر باید با چنین چالشهایی روبهرو شد. در باشگاه همه از مدیران گرفته تا مربیان و بازیکنان برای پیشرفت تلاش میکنند و هر روز به تو انگیزه میدهند. باید سرت را بالا بگیری و بهترین عملکردت را ارائه بدهی. انتخاب من منچستر بود و امروز از آن واقعاً خوشحالم. میدانم برخی به خاطر نتایج تیم در سال گذشته انتقاد کردند، اما این تصمیم من و مسیر حرفهای من است.»
منچستریونایتد روز شنبه در دیداری حساس از هفته جدید لیگ برتر به مصاف تاتنهام خواهد رفت؛ تیمی که فصل گذشته با شکست شیاطین سرخ در فینال لیگ اروپا مانع قهرمانی آنها شد. یونایتد با روحیهای بالا به شمال لندن سفر میکند، در حالیکه شاگردان توماس فرانک پس از شکست در دربی برابر چلسی به دنبال جبران هستند. تاتنهام در دیدار اخیرش در لیگ قهرمانان اروپا با برتری ۴ بر صفر برابر کپنهاگ توانست بار دیگر به مسیر پیروزی بازگردد.