گواردیولا در آستانه هزارمین تجربه مربیگری: اگر دوباره شروع میکردم، به اینجا نمیرسیدم
پپ گواردیولا، سرمربی منچسترسیتی، در دیدار برابر لیورپول هزارمین بازی خود را روی نیمکت تجربه خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، نزدیک به ۱۸ سال از نخستین روز مربیگری گواردیولا میگذرد؛ زمانی که در دوم سپتامبر ۲۰۰۷، در دسته سوم اسپانیا با تیم بارسلونا بی به مصاف پرمیا رفت و آن دیدار با تساوی بدون گل پایان یافت. او پس از آن بازی گفته بود: «توپ مثل خرگوش روی زمین میپرید.» حالا، پس از سالها، گواردیولا با لبخند میگوید: «آن زمان از حالا مضطربتر بودم، راستش چیز زیادی یادم نیست، خیلی وقت گذشته است.»
سرمربی سیتی در آستانه این رکورد ویژه گفت: «بارسلونا تأثیر بزرگی بر زندگی من داشت؛ از زمانی که توپجمعکن بودم تا دوران بازی و مربیگری. اگر قرار بود حریفی برای رسیدن به این نقطه انتخاب کنم، حتماً لیورپول بود، بهویژه با حضور یورگن کلوپ که در تمام این سالها اصلیترین رقیبم بوده است.»
گواردیولا که اکنون نزدیک به ۱۰ سال حضور مستمر در منچسترسیتی را پشت سر میگذارد، از نظر ماندگاری در یک باشگاه در تاریخ لیگ برتر تنها پس از آرسن ونگر، الکس فرگوسن و دیوید مویس قرار میگیرد.
او در طول دوران مربیگریاش تاکنون ۴۰ عنوان قهرمانی، ۷۱۵ پیروزی و بیش از ۲۵۰۰ گل زده را ثبت کرده است. گواردیولا درباره این آمار میگوید: «این اعداد شگفتانگیزند. شکستهای زیادی نداشتم، اما همه موفقیتها را مدیون بازیکنانی هستم که در بارسلونا، بایرن و سیتی در اختیارم بودند. راز دیگری وجود ندارد جز کار سخت، تعهد، شور و عشق؛ در این زمینه کسی نمیتواند از من جلو بزند.»
او تأکید میکند که در طول مسیر حرفهای خود هیچگاه از اصولی که به آنها باور داشته، فاصله نگرفته است: «هیچوقت به ارزشهایی که به آن ایمان داشتم خیانت نکردم؛ حتی یکبار هم نه.»
گواردیولا در طول این سالها مکتب فکری خاصی در میان دستیاران و شاگردان خود ایجاد کرده است. میکل آرتتا (آرسنال)، انزو مارسکا (چلسی)، دومنک تورنت (مونتری)، کارلوس ویسنز (براگا) و همچنین بازیکنان سابقی مانند ژابی آلونسو (رئال مادرید)، ونسان کمپانی (بایرن مونیخ)، خاویر ماسکرانو (اینتر میامی) و سسک فابرگاس (کومو) از جمله کسانیاند که اکنون راه او را در مربیگری ادامه میدهند.
گواردیولا سال گذشته منچسترسیتی را به نخستین قهرمانی تاریخش در لیگ قهرمانان اروپا رساند و رکوردی تاریخی در فوتبال انگلیس ثبت کرد: چهار قهرمانی پیاپی در لیگ برتر. با این حال، پس از پایان فصل و چند تغییر بزرگ در ترکیب تیم، او ناچار شد فلسفه فنی خود را بازتعریف کند. بازیکنانی چون کوین دیبروینه، ادرسون و کایل واکر جدا شدند و دو دستیار وفادارش، خوانما لیو و کارلس پلانچارت، نیز از جمع او رفتند.
پلانچارت در برنامه «پلی فوتبال» گفته بود:«ما در پایان یک چرخه هستیم و امسال بسیاری از اصول پپ در زمین فدای رویکرد رقابتیتر تیم شده است.»
با این وجود، منچسترسیتی اکنون در لیگ برتر در رده دوم و در لیگ قهرمانان در جایگاه چهارم قرار دارد. گواردیولا که سال گذشته قراردادش را تا ۲۰۲۷ تمدید کرده است، با لبخند میگوید: «ما برگشتهایم؛ خودم هم همینطور. رسیدن به این نقطه آسان نبود، اگر دوباره از نو شروع میکردم، احتمالاً دیگر نمیتوانستم به اینجا برسم. از من نپرسید هزار بازی دیگر مربیگری میکنم یا نه، چون عدد خیلی بزرگی است!»