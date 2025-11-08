چرا پرسپولیس سالها دنبال پیام نیازمند بود؟
پیام نیازمند علاوه بر کیفیت فنی پرستیژ بسیار خوبی به عنوان دروازهبان پرسپولیس دارد.
به گزارش ایلنا، پیام نیازمند دقیقاً همان بازیکنی است که پرسپولیس به امثال آن نیاز دارد. حتی اگر کیفیت فنی و عملکرد او به عنوان یک دروازهبان ملیپوش را کنار بگذاریم نیازمند از همان دسته بازیکنانی است که به لحاظ شخصیتی جایگاه متناسبی با باشگاهش دارد.
پرسپولیس بازیکنی میخواهد که جدا از کیفیت فنی، خوب و درست حرف بزند، کلاس و پرستیژ داشته باشد، حرف بیمنطق نزند و از سر ناآگاهی یا زیادهگویی گاف ندهد. فوتبالیستی که کلاس شخصیتش متناسب با عظمت باشگاه پرسپولیس باشد و با حضور در یک برنامه پربیننده کلاس باشگاهش را پایین نیاورد.
پیام نیازمند با حضور در برنامه فوتبال برتر دوشنبه شب بار دیگر ثابت کرد ابعاد شخصیتی او جدا از شایستگیهای فنیاش همان چیزی است که باید و حتماً به همین خاطر بوده که مدیران باشگاه پرسپولیس چند سال به دنبال جذب او بودند.
نیازمند خوب و درست حرف میزند چرا که حد و حدود خودش را میداند. او با درک درست از جایگاهی که در آن ایستاده نه برای حریفان کری میخواند، نه شأن و شخصیت فردی را پایین میآورد و نه حواسش از احترام به هوادار و مربی پرت میشود. او با وجود مشکلاتی که اواخر فصل گذشته با هواداران سپاهان پیدا کرده بود حرفی نزد که با واکنش تند آنها مواجه شود. در عین حال او حتی وقتی در دو سه مقطع از پرسشهای مجری مجبور شد درباره رقبایش در تیم ملی حرف بزند با اشاره به گلی که به بیرانوند در بازی با پرسپولیس خورد هم واقعیتهای فنی را گفت هم شأن او را حفظ کرد. بعدتر هم حواسش بود تا بیرانوند را بدون حب و بغض بهترین دروازهبان فعلی ایران معرفی کند حتی با در نظر گرفتن اینکه شاید اگر از گلر دیگری نام میبرد برخی هواداران پرسپولیس را خوشحالتر میکرد.
نیازمند حتی وقتی درباره رقم بالای قراردادش، ماجرای اصلاح قراردادها و البته مبلغ کلانی که ظاهراً باشگاه پرسپولیس به یک آژانس نقل و انتقالاتی داده طوری جواب داد که هم گاف ندهد و مشکل و حاشیه تازهای برای خودش و باشگاه پیش نیاید هم به هر حال جوابی داده باشد که غیر از آن هم نمیتوانست چیز دیگری بگوید.
پیام نیازمند با وجود اینکه اتوکشیده و خشک نبود اما در تمام طول مصاحبهاش هرگز از دایره ادب خارج نشد و ضمن حفظ شوخیهای رایج در این برنامه حرفی نزد که دل هیچ کس را آزرده خاطر کند. غیر از این ویژگیهای مهمی مثل «خانواده دوستی» که در او بسیار پررنگ به نظر میرسد در این گفتوگو بولد شد و گلر پرسپولیس نشان داد فوتبالیستی درجه یک به حساب میآید که شخصیتی درجه یک هم دارد.
بدون شک پیام نیازمند بهترین خرید این فصل پرسپولیس بوده و این مهم را در شرایطی که تیمش وضعیتی نیمه بحرانی داشته اثبات کرده است. او در 9 بازی گذشته شایستگیهای فنیاش را ثابت کرده و بسیار کماشتباه یا بیاشتباه بوده است.
از سوی دیگر او در این برنامه با تأکید بر اینکه چند فصل قبل وقتی ساپینتو بشدت دنبال او بوده و به پیشنهاد استقلال پشت کرده کاری کرد تا دوباره نزد هواداران پرسپولیس محبوبتر شود. این را بگذارید کنار ماجرای هواداری از پرسپولیس در دوران کودکی و نوجوانی که پیام بدون اغراق دربارهاش حرف زد و حالا همه او را یک گلر پرسپولیسی خوشاخلاق و درجه یک میدانند که جنسش با جنس پرسپولیس جور جور است.