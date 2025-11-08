پائولو وانولی سرمربی جدید فیورنتینا شد

به گزارش ایلنا، وانولی ۵۳ ساله که از ماه ژوئن تاکنون بدون تیم بود، هدایت فیورنتینا را برعهده گرفته است. او برای بسیاری از هواداران فوتبال به‌ویژه در روسیه، به‌دلیل حضورش در تیم اسپارتاک مسکو در فصل ۲۰۲۲-۲۰۲۱ شناخته می‌شود.

فیورنتینا اخیراً به همکاری خود با استفانو پیولی پایان داده بود. این تصمیم پس از شروع ضعیف تیم در رقابت‌های فصل جاری سری آ گرفته شد؛ جایی که فیورنتینا پس از گذشت ۱۰ هفته، با چهار تساوی و شش شکست، در رتبه بیستم جدول لیگ قرار دارد.

فیورنتینا در هفته آینده و در چارچوب رقابت‌های سری آ، روز ۹ نوامبر میهمان جنوا خواهد بود. جالب آن‌که حریف بعدی فیورنتینا نیز به‌تازگی تغییراتی در نیمکت خود داشته و اکنون با هدایت دانیله ده‌روسی به میدان می‌رود.

