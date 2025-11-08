واکنش افشین پیروانی به ویدیوی جنجالی

به گزارش ایلنا، از روز گذشته و با انتشار ویدیویی در صفحه رسمی باشگاه پرسپولیس که حاوی فحاشی هواداران این تیم بود، واکنش‌های تند از سوی استقلالی‌ها رخ داد که نمود خود را در نوشته‌های نظری جویباری و تاجرنیا به نمایش گذاشت.

پس از بیانیه شبانه باشگاه پرسپولیس، افشین پیروانی مدیر تیم پرسپولیس هم بدون اشاره به آنچه رخ داده، واکنش استقلال را «هجمه و شیطنت رسانه‌ای» دانست و از هواداران پرسپولیس خواست تا بر مدار اخلاق حرکت کنند.

واکنش اینستاگرامی پیروانی را بخوانید:

بی‌تردید آنچه امروز پرسپولیس را به قله‌های افتخار رسانده، نه صرفاً نتایج درخشان که ریشه‌های عمیق فرهنگی، اصالت و شور بی‌پایان هواداران بی‌نظیرش است؛ هوادارانی که نام این تیم را با غیرت و تعصب بی‌مثال گره زده‌اند. خطا و سهو از سوی هر عضو این خانواده بزرگ، هرگز نمی‌تواند بر این بستر ارزش و فرهنگ آن سایه بیفکند. ما در باشگاه پرسپولیس بر مدار احترام، اخلاق و جوانمردی حرکت می‌کنیم و همواره باور داریم که اتحاد و همبستگی، انرژی از روح ارتش سرخ ماست. پس لازم است همواره بدانند که بی‌تردید با اقتدار در برابر هجمه‌ها و شیطنت‌های رسانه‌ای خواهیم ایستاد.

پرسپولیس نامی‌ست که با افتخار و شکوه در تاریخ فوتبال این سرزمین جاودانه شده و هیچ نغمه بی‌مهری نمی‌تواند روح آن را بی‌جان کند. ما از همه هواداران فهیم خود می‌خواهیم که همچون همیشه با وحدت، شعور، عشق بی‌نظیرشان، پشت تیم و خانواده بزرگ پرسپولیس بایستند و پرچم بلند فرهنگ، تعصب و هویت ایرانی را بالا نگه دارند.

با احترام،

افشین پیروانی

انتهای پیام/