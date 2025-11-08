خبرگزاری کار ایران
برای حضور در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی؛

آخرین مرحله از اردوی تیم‌های ملی کشتی از فردا آغاز می‌شود

آخرین مرحله از اردوی تیم‌های ملی کشتی از فردا آغاز می‌شود
تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی خود را برای حضور در ششمین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسلامی که روزهای 27 لغایت 30 آبان ماه در شهر ریاض عربستان برگزار می شود، آماده می کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، آخرین مرحله از اردوی این تیم ها از فردا (یکشنبه) در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیم‌های ملی کشتی آغاز می شود و تا زمان اعزام به این مسابقات ادامه خواهد داشت.

رقابت های کشتی فرنگی این بازی ها روزهای 27 و 28 و مسابقات کشتی آزاد روزهای 29 و 30 آبان ماه برگزار می شود.

اسامی کشتی گیران کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:

کشتی فرنگی:

60 کیلوگرم: علی احمدی وفا

67 کیلوگرم: سعید اسماعیلی

77 کیلوگرم: امیر عبدی

87 کیلوگرم: غلامرضا فرخی

97 کیلوگرم: محمدهادی ساروی

130 کیلوگرم: فردین هدایتی

کشتی آزاد:

57 کیلوگرم: علی مومنی

65 کیلوگرم: رحمان عموزاد

74 کیلوگرم: یونس امامی

86 کیلوگرم: کامران قاسم پور

97 کیلوگرم: امیرعلی آذرپیرا

125 کیلوگرم: امیرحسین زارع

