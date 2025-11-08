به گزارش ایلنا، گزارش‌ رسانه‌های ایتالیایی حاکی از آن است که پائولو دیبالا پس از مصدومیت عضلانی در جریان شکست آاس رم مقابل میلان، حدود یک ماه از میادین دور خواهد بود.

مهاجم آرژانتینی روز یکشنبه پس از ضربه پنالتی‌ای که مقابل میلان از دست داد، دچار آسیب‌دیدگی شد و روز سه‌شنبه در رم تحت آزمایش‌های پزشکی قرار گرفت. آنجلو مانیانته، خبرنگار شبکه اسکای اسپورتس نوشت که طبق نتایج معاینات، دیبالا دچار مصدومیت با شدت متوسط در عضله دو سر ران پای چپ شده و دست‌کم سه هفته قادر به حضور در میادین نخواهد بود. روزنامه گاتزتا دلواسپورت نیز گزارش داد که لاخویا حدود یک ماه از ترکیب رم دور خواهد بود و پنج دیدار آینده تیمش را از دست می‌دهد.

بر این اساس، دیبالا دیدارهای آینده رم برابر رنجرز و اودینزه پیش از وقفه بازی‌های ملی ماه نوامبر را از دست خواهد داد و همچنین در مسابقات برابر کرمونزه، میتیولن و به‌احتمال زیاد ناپولی نیز غایب خواهد بود. به نوشته گاتزتا، جانپیرو گاسپرینی، سرمربی رم امیدوار است دیبالا تا دیدار ۳۰ نوامبر برابر ناپولی به میادین بازگردد، هرچند بازگشت او در مسابقه بعدی مقابل کالیاری در تاریخ ۷ دسامبر واقع‌بینانه‌تر به نظر می‌رسد.

