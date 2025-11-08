به گزارش ایلنا، ویولا با تنها ۴ امتیاز از ۱۰ بازی، بدترین شروع تاریخ معاصر خود در سری‌آ را تجربه می‌کند و حالا در قعر جدول قرار گرفته است. شکست خانگی برابر لچه آخرین ضربه بر پیکر پروژه‌ای بود که قرار بود با پیولی احیا شود، اما به کابوسی تمام‌عیار برای هواداران بنفش‌پوش تبدیل شد. حالا باشگاه در جست‌وجوی جانشینی برای سرمربی سابق میلان است و نام‌هایی چون پائولو وانولی، روبرتو دی‌آورسا و رافائله پالادینو در فهرست گزینه‌های اصلی دیده می‌شود.

پس از دوره کوتاه و نه‌چندان موفق حضور در النصر که استفانو پیولی را برای سر و سامان دادن به شرایط مالی زندگی‌اش یاری کرد، این سرمربی که پس از دوران حضور در میلان اعتبارش را در سرزمین چکمه بازپس گرفته بود، با تصمیمی جسورانه روی نیمکت فیورنتینا نشست. جایی که پیولی در آن طی سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹، عملکردی نسبتاً مطلوب داشت و همان عملکرد مطلوب، مدیران میلان را مجاب کرده بود تا به عنوان مربی موقت، روی پیولی حساب کنند؛ تصمیم بزرگی که با وجود مخالفت‌ها در ابتدای دوران حضور او در میلان، منجر به قهرمانی تاریخی روسونری در فصل ۲۰۲2-۲۰۲1 شد. با بازگشت پیولی به فیورنتینا و عملکرد نسبتاً خوب این تیم در فصول اخیر طی دو حضور متوالی در فینال کنفرانس و یک نایب‌قهرمانی جام حذفی، هواداران فیورنتینا به دنبال یک شروع درخشان و حضور در جمع مدعیان صعود به لیگ قهرمانان اروپا بودند اما فصل، به سوی دور از انتظار و کابوس‌وار برای اهالی فلورانس پیش رفت.

پس از شکست مقابل لچه در روز یکشنبه، سرانجام پیولی روز گذشته از سمت خود روی نیمکت فیورنتینا برکنار شد تا دوران کوتاه و ناموفق او در بازگشت به فلورانس، خیلی زود به اتمام برسد. ویولا پس از گذشت ۱۰ هفته از رقابت‌های سری‌آ هنوز رنگ پیروزی را ندیده و با تنها ۴ امتیاز در قعر جدول لیگ ایتالیا قرار گرفته است؛ آماری نگران‌کننده برای تیمی که با امیدهای زیاد پا به فصل جدید گذاشته بود. تیم استفانو پیولی تاکنون ۴ تساوی و ۶ شکست را تجربه کرده‌؛ آماری که تنها دو بار در تاریخ این باشگاه تکرار شده است. آخرین مرتبه‌ای که فیورنتینا در ۱۰ هفته ابتدایی سری‌آ شش شکست را متحمل شد، به فصول 40-۱۹۳۹ و 02-۲۰۰۱ بازمی‌گردد. از سوی دیگر، این تیم در دیدارهای خانگی نیز عملکردی ناامیدکننده داشته و برای نخستین‌بار از فصل ۷۸-1977 تاکنون، در پنج بازی خانگی خود چهار شکست را پذیرفته است. بر اساس آمار، از زمان تغییر سیستم امتیازدهی سری‌آ به سه امتیاز برای هر برد (از فصل ۹۵-۱۹۹۴)، تنها شش تیم توانسته‌اند با شرایطی بدتر از وضعیت کنونی فیورنتینا پس از گذشت ۱۰ هفته، از سقوط به دسته پایین‌تر نجات پیدا کنند. این آمار نشان می‌دهد که وضعیت فعلی ویولا یکی از بحرانی‌ترین مقاطع تاریخ معاصر این باشگاه است.

پیولی که تابستان امسال با قراردادی سه‌ساله به فلورانس بازگشت تا دومین حضورش روی نیمکت فیورنتینا را آغاز کند (پس از دوره نخست بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹)، حالا با برکناری از این تیم وارد دورانی سخت در دوران حرفه‌ای خود می‌شود. او که سابقه هدایت تیم‌هایی چون بولونیا، کیه‌وو، لاتزیو، اینتر، میلان و پارما را در کارنامه دارد، برای نخستین بار در دوران مربیگری‌اش در سری‌آ، پس از ۱۰ بازی متوالی هنوز طعم پیروزی را نچشید و بدون اینکه برف ایتالیا را ببیند، از هدایت فیورنتینا برکنار شد.

با این شرایط، رسانه‌های ایتالیایی از گزینه‌های هدایت فیورنتینا در ادامه فصل می‌گویند. دنیله گالوپا سرمربی تیم زیر ۱۹ سال باشگاه، هدایت تیم را در دیدار حساس لیگ کنفرانس اروپا برابر ماینتس برعهده خواهد گرفت و منابع خبر می‌دهند که احتمال حضور او در دیدار روز یکشنبه مقابل جنوا نیز وجود دارد چرا که مذاکرات باشگاه با گزینه‌های هدایت دائمی به مراحل نهایی نرسیده است. از رافائله پالادینو سرمربی سابق تیم که فصل گذشته هدایت ویولا را برعهده داشت، روبرتو دی‌آورسا سرمربی سابق لچه و امپولی و پائولو وانولی سرمربی فصل گذشته تورینو به عنوان گزینه‌های این تیم یاد می‌شود. فیورنتینا در این رقابت‌ها برخلاف عملکرد ضعیفش در سری‌آ، با دو پیروزی در صدر جدول گروه خود قرار دارد و هواداران امیدوارند نمایش خوب در اروپا بتواند روحیه ازدست‌رفته تیم را بازگرداند.

