پایان آرام عصر نیمار در تیم ملی برزیل

به گزارش ایلنا، کارلو آنچلوتی با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل بازیکنان برای جام جهانی ۲۰۲۶، نشان داد که دیگر جایی برای ستاره مصدوم و فرسوده سال‌های گذشته وجود ندارد. نیمار با ۱۲۸ بازی و ۷۹ گل، پرافتخارترین گلزن تاریخ سلسائو است، اما بدن خسته و مصدوم او دیگر توان همراهی نسلی تازه از برزیلی‌ها را ندارد؛ نسلی که با وینیسیوس و ژوائو پدرو به‌دنبال آغاز دوره‌ای جدید در فوتبال سامباست.

به نظر می‌رسد دوران ملی نیمار جونیور به شکلی تلخ و آرام رو به پایان است. ستاره‌ای که سال‌ها نماد خلاقیت، شور و زیبایی فوتبال برزیل بود، حالا بار دیگر از فهرست تیم ملی برای دیدارهای دوستانه ماه نوامبر کنار گذاشته شده است. تصمیم کارلو آنچلوتی، سرمربی فعلی سلسائو، نشان می‌دهد که نیمار دیگر جایی در برنامه‌های تاکتیکی برزیل برای جام جهانی ۲۰۲۶ ندارد. نیمار از اکتبر ۲۰۲۳ و مصدومیت سنگین رباط صلیبی زانو در دیدار برابر اروگوئه، دیگر برای تیم ملی به میدان نرفته است. این آسیب‌دیدگی، او را برای بیش از ۱۲ ماه از فوتبال ملی دور نگه داشت. حالا بیش از دو سال است که پیراهن زرد برزیل را به تن نکرده و تلاش‌هایش برای بازگشت با مشکلات بدنی جدیدی همراه بوده است. پس از بازگشت به سانتوس در ابتدای سال ۲۰۲۵، نیمار بارقه‌هایی از همان نبوغ سابقش را نشان داد، اما بدنش دیگر یاری‌گر ذهن خلاقش نیست. مصدومیت‌های عضلانی پی‌درپی، از جمله پارگی همسترینگ، او را هفته‌ها از میادین دور نگه داشته و در مجموع از اواسط سپتامبر تاکنون تنها ۲۳ دقیقه بازی کرده است. آخرین حضور او در زمین نیز به دیدار هفته گذشته سانتوس مقابل فورتالزا برمی‌گردد که به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد.

آنچلوتی که از زمان انتصابش هرگز نتوانسته نیمار را در ترکیب تیم ملی در اختیار داشته باشد، در نشست خبری اخیرش با صراحت اعلام کرد: «مدتی است با نیمار صحبت نکرده‌ام. باید دید چه زمانی می‌تواند کاملاً ریکاوری شود و دوباره بازی کند. برای جام جهانی، ما فقط بازیکنانی را می‌خواهیم که از نظر بدنی در اوج آمادگی باشند.» اظهارنظری که عملاً آخرین امیدهای بازگشت نیمار به ترکیب سلسائو را خاموش کرد. سرمربی سابق رئال مادرید با این تصمیم، به نیمار و فوتبال برزیل اعلام کرد که دوران تکیه بر نام‌ها به پایان رسیده است.

برزیل در مسیر آماده‌سازی برای جام جهانی ۲۰۲۶ به دنبال نسلی تازه است. بازیکنانی مانند وینیسیوس، رافینیا، ژوآئو پدرو و استوائو حالا بار اصلی خط حمله را بر دوش دارند و آنچلوتی می‌خواهد تیمی بسازد که از نظر فیزیکی و ذهنی آماده رقابت با قدرت‌های جهان باشد. نیمار با ۱۲۸ بازی ملی و ۷۹ گل، همچنان بهترین گلزن تاریخ تیم ملی برزیل است، اما این آمار در حال تبدیل شدن به یادگاری از گذشته‌ای طلایی است. او که روزی با حرکات تماشایی‌اش میلیون‌ها هوادار را شیفته فوتبال می‌کرد، حالا احتمالاً جام جهانی ۲۰۲۶ را از خانه و پای تلویزیون تماشا خواهد کرد. شاید نیمار هنوز به بازگشت فکر کند، اما واقعیت این است که فوتبال مدرن بر پایه استمرار، فیزیک و نظم تاکتیکی می‌چرخد؛ و اینها دقیقاً همان چیزهایی است که ستاره سابق بارسلونا و پاری‌سن‌ژرمن در سال‌های اخیر از دست داده است. برای سلسائوی جدید کارلو آنچلوتی، نام‌ها کافی نیستند؛ تنها آمادگی، کلید حضور در ترکیب است.

انتهای پیام/