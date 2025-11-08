به گزارش ایلنا، علی تاجرنیا به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار هلدینگ خلیج فارس، نفوذی تعیین‌کننده در تصمیمات مالی، فنی و اجرایی استقلال دارد و حتی در صورت انتخاب مدیرعامل جدید، عملاً قدرت تصمیم‌گیری اصلی در دست او باقی خواهد ماند؛ واقعیتی که بحث درباره تداوم «مدیریت در سایه» در باشگاه را دوباره زنده کرده است.

تکلیف مدیرعامل باشگاه استقلال هنوز به‌طور رسمی مشخص نشده است و در هفته‌های اخیر گمانه‌زنی‌های فراوانی در مورد گزینه‌های مختلف برای این سمت به گوش می‌رسد. نام‌هایی چون علی خطیر، حجت کریمی و حتی میرشاد ماجدی، که ماه‌ها قبل نیز مذاکراتی برای پذیرش این مسئولیت با او صورت گرفته بود، دوباره مطرح شده‌اند. با این حال، به نظر می‌رسد مسأله اصلی نه انتخاب مدیرعامل جدید، بلکه نقش پررنگ و تأثیرگذار فردی به نام «تاجرنیا» در ساختار مدیریتی باشگاه استقلال است.

تاجرنیا که سمتی مهم در هلدینگ خلیج فارس دارد، به عنوان نماینده تام‌الاختیار این هلدینگ در باشگاه استقلال شناخته می‌شود و گفته می‌شود تحت هر شرایط و حتی اگر فرد دیگری به عنوان مدیرعامل انتخاب شود قدرت تصمیم‌گیری اصلی در امور باشگاه را در اختیار خواهد داشت. به بیان دیگر، تاجرنیا در مقام حلقه اتصال میان استقلال و هلدینگ خلیج فارس، نفوذی تعیین‌کننده در تمام فرایندهای مدیریتی باشگاه دارد و نقش او از یک عضو ساده هیأت مدیره بسیار فراتر است.

در واقع طبق شنیده‌ها، تصمیمات کلان باشگاه از جمله مسائل مالی، برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، انتخاب سرمربی و حتی سیاست‌های نقل و انتقالاتی، بدون نظر نهایی تاجرنیا امکان اجرا ندارد. بسیاری از نزدیکان باشگاه معتقدند حتی اگر مدیرعاملی جدید منصوب شود، او عملاً نمی‌تواند بدون هماهنگی با تاجرنیا تصمیمات مهمی بگیرد. این موضوع باعث شده برخی کارشناسان از تداوم «مدیریت در سایه» در استقلال سخن بگویند؛ مدیریتی که ممکن است باعث ایجاد تداخل در اختیارات مدیرعامل آینده شود و استقلال تصمیم‌گیری در باشگاه را کاهش دهد.

از سوی دیگر، برخی منابع آگاه می‌گویند تاجرنیا به‌دلیل جایگاهش در هلدینگ خلیج فارس و نقش این مجموعه در تأمین منابع مالی استقلال، حق دارد که در امور باشگاه نقش محوری داشته باشد. با توجه به وابستگی مالی باشگاه به این هلدینگ، بسیاری معتقدند تصمیم‌گیری‌های او می‌تواند به ثبات اقتصادی استقلال کمک کند. اما منتقدان هشدار می‌دهند که چنین تمرکزی از قدرت، ممکن است باعث کاهش شفافیت و تضعیف استقلال مدیریتی در باشگاه شود.

به هر ترتیب، به نظر می‌رسد حتی پس از انتخاب مدیرعامل جدید، تاجرنیا همچنان مرد همه‌کاره و تصمیم‌گیر اصلی در هیأت مدیره استقلال باقی خواهد ماند؛ فردی که پشت صحنه، مسیر آینده باشگاه را تعیین می‌کند و هر تغییری در مدیریت، بدون نظر او، صرفاً شکلی ظاهری خواهد داشت.

