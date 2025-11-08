به گزارش ایلنا، نماینده گیلان که فصل را با چهار بازی بدون تماشاگر آغاز کرد، حالا پس از حوادث اخیر دیدار با نساجی، دوباره دو جلسه از حضور هوادارانش محروم شده و تنها در دو مسابقه خانگی نیم‌فصل اول توانسته از حمایت تماشاگران خود بهره‌مند شود.

باشگاه داماش گیلان فصل جدید مسابقات لیگ یک را با مشکلات زیادی آغاز کرده است. مشکلاتی که حتی صدور مجوز حرفه‌ای این تیم را با چالش همراه کرد و باعث صدور حکم انجام چهار مسابقه خانگی بدون حضور تماشاگر علیه این تیم شد. البته که همین محرومیت باعث ثبت رکوردی عجیب و غریب برای نماینده گیلان شد. داماشی‌ها فصل را با چهار جلسه محرومیت آغاز کردند اما در همان هفته اول، هواداران این تیم از روی در و دیوار وارد ورزشگاه شده و با استقرار روی سکوها باعث وقفه طولانی در جریان بازی با صنعت نفت آبادان شدند. همین حرکت آنها باعث شد تا حکم برگزاری یک بازی خانگی در خارج از استان نیز به محکومیت قبلی داماش اضافه شود. با پایان یافتن دوره این حکم، داماش در جریان هفته دهم لیگ یک میزبان نساجی مازندران بود و برای اولین‌بار هواداران خود را در کنارش داشت. منتها اواخر همان بازی بود که چند لیدر و تماشاگر وارد زمین شده و با دروازه‌بان داماش درگیر شدند. همین کافی بود تا یک حکم محرومیت دیگر برای این تیم صادر شود. در حکم جدید، باشگاه داماش به انجام دو بازی خانگی بدون حضور تماشاگران محکوم شده تا به نوعی رکورد محرومیت در یک فصل را به نام خود ثبت کرده باشد. داماشی‌ها از ابتدای فصل که 10 هفته از مسابقات لیگ و یک دور از جام حذفی سپری شده، فقط دو بازی را با حمایت طرفدارانشان انجام داده و حالا هم باید برای سومین حضور تماشاگران در ورزشگاه سردار جنگل، انتظار بکشند. طبق برنامه مسابقات داماش، این تیم در دیدارهای هفته‌های دوازدهم و چهاردهم لیگ یک که به ترتیب مقابل شناورسازی قشم و هوادار تهران خواهد بود، در ورزشگاه خانگی اما خالی از تماشاگر به میدان خواهد رفت. اگر اتفاق خاصی نیفتد، طرفداران داماش از هفته ماقبل پایانی نیم‌فصل اول، فرصت حضور در ورزشگاه را خواهند داشت.

