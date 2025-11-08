خبرگزاری کار ایران
کواراتسخلیا: بایرن بهتر بود، اما گل‌هایی که خوردیم بچگانه بود

خویچا کواراتسخلیا، ستاره گرجستانی پاری‌سن‌ژرمن، پس از شکست ۲-۱ مقابل بایرن مونیخ در لیگ قهرمانان اروپا، از عملکرد تیمش انتقاد کرد و گفت هر دو گل دریافتی قابل اجتناب بوده است.

به گزارش ایلنا، خویچا کواراتسخلیا ضمن اذعان به برتری حریف، مصدومیت هم‌تیمی‌هایش عثمان دمبله و اشرف حکیمی را از عوامل اصلی افت عملکرد پاریسی‌ها دانست و تأکید کرد که تیم باید سریع‌تر اشتباهاتش را اصلاح کند.

ستاره گرجستانی پی‌اس‌جی ضمن اعتراف به برتری بایرن ادعا کرد که هر دو گل دریافتی قابل اجتناب بودند. پاری‌سن‌ژرمن شب تلخی را در پارک دو پرنس تجربه کرد و در چهارمین دیدار مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه ۲-۱ مقابل بایرن مونیخ شکست خورد. یکی از ناراضی‌ترین بازیکنان، خویچا کواراتسخلیا بود که پس از بازی با شفافیت عملکرد تیمش را تحلیل کرد و به مشکلات فعلی، به‌ویژه مصدومیت‌های عثمان دمبله و اشرف حکیمی اشاره کرد. ستاره گرجستانی گفت: «وقتی بازیکنانی در این سطح را از دست می‌دهی، شرایط سخت می‌شود. آنها برای ما حیاتی هستند، همه این را می‌دانند. اما این فوتبال است. باید امیدوار باشیم که زودتر بهبود یابند و قوی‌تر بازگردند.» کواراتسخلیا به برتری بایرن اذعان کرد: «بازی سختی بود. شروع ما بسیار بد بود. دو گل روی اشتباهاتی کودکانه که قابل اجتناب بودند، دریافت کردیم. باید آنها را تحلیل کرده و فوراً پیشرفت کنیم، چون در این سطح نمی‌توان اشتباه کرد.»

 

