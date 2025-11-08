خبرگزاری کار ایران
خستگی زودهنگام فلیک از بارسلونا؛ احتمال جدایی سرمربی آلمانی در پایان فصل

خستگی زودهنگام فلیک از بارسلونا؛ احتمال جدایی سرمربی آلمانی در پایان فصل
گزارش‌های اسپانیایی از نارضایتی شدید هانسی فلیک نسبت به رفتار غیرحرفه‌ای برخی بازیکنان و مدیریت باشگاه بارسلونا حکایت دارند.

به گزارش ایلنا، سرمربی آلمانی که تنها چند ماه از حضورش در نیوکمپ می‌گذرد، ممکن است در پایان فصل ۲۰۲۵ و یک سال پیش از اتمام قرارداد، از کاتالونیا جدا شود؛ تصمیمی که بیش از نتایج، ریشه در خستگی روحی و تنش‌های درون تیمی دارد.

طبق گزارش رسانه‌های اسپانیایی، هانسی فلیک از رفتار غیرحرفه‌ای برخی بازیکنان بارسلونا خسته شده و ممکن است در ژوئن کاتالونیا را ترک کند. فلیک در کلمات اخیر خود نارضایتی فزاینده‌ای را پنهان کرده که طبق گزارش روزنامه اسپانیایی ABC، ممکن است او را به ترک ناگهانی بارسلونا در پایان فصل وادارد. بارسا در رده دوم لالیگا قرار دارد و پنج امتیاز از رئال مادرید عقب‌تر است، در حالی که بازی تیم نسبت به گذشته کمتر متقاعدکننده است. همچنین، مصدومیت‌ها و تنش‌های داخلی در رختکن باعث خستگی او شده‌اند. به گفته این رسانه اسپانیایی، فلیک به اعضای کادر خود اعتراف کرده که قصد دارد در سال ۲۰۲۶، یک سال زودتر از پایان قراردادش، باشگاه را ترک کند. دلیل این تصمیم نه نتایج بلکه ناامیدی عمیق از مدیریت باشگاه و رفتار برخی بازیکنان است که او آنها را «غیرحرفه‌ای» می‌داند.

 

