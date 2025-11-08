خبرگزاری کار ایران
دردسر تازه برای پاریسی‌ها؛

مصدومیت همزمان حکیمی و دمبله پس از شکست مقابل بایرن

شکست خانگی پاری‌سن‌ژرمن برابر بایرن مونیخ تنها مشکل شب گذشته تیم لوئیس انریکه نبود.

به گزارش ایلنا، دو ستاره کلیدی این تیم، اشرف حکیمی و عثمان دمبله، در جریان بازی دچار مصدومیت شدند و حالا نگرانی اصلی هواداران پاریسی، طول مدت دوری آن‌ها از میادین است.

بازی حساس خانگی پاری‌سن‌ژرمن مقابل بایرن مونیخ با شکست میزبان به پایان رسید و آنها نتوانستند از سد مونیخی‌های ۱۰نفره بگذرند. حال مهم‌ترین نگرانی هواداران پاریسی، مصدومیت اشرف حکیمی و عثمان دمبله در خلال این مسابقه است. دمبله در دقیقه ۲۵ در یک رقابت بر سر توپ از ناحیه ران پای راست آسیب دید و زمین مسابقه را ترک کرد. اشرف حکیمی هم در دقیقه ۴۵ مسابقه دچار آسیب‌دیدگی از ناحیه مچ‌ پا و با تشخیص کادر پزشکی تیم فرانسوی، از ادامه حضور در زمین منع شد.

درمورد هر ۲ نفر هیچ اطلاع‌رسانی جدیدی از سوی کادر پزشکی این تیم شکل نگرفته و آنها فعلاً تحت‌نظر هستند. دمبله ۶۵ دقیقه از مسابقه و اشرف حکیمی نیمه دوم مسابقه را از دست دادند و این ماجرا یکی از عوامل اصلی شکست پاریسی‌ها بود اما حالا نگرانی هواداران این تیم این است که آنها چند بازی را از دست خواهند داد؟

 

