به گزارش ایلنا، شمس همچنین با اشاره به پرونده صغر سنی تیم افغانستان، خواستار تسریع در جوان‌گرایی ترکیب تیم ملی فوتسال شد.

آقای شمس نظر شما درباره تساوی با مراکش و نتایج نسبتاً ضعیف ایران مقابل تیم‌هایی که توان به چالش کشیدن ما را دارند چیست؟

ما در چهار بازی گذشته مقابل مراکش تن به شکست داده بودیم که اصلاً آمار خوبی نبود اما در این مسابقه تا لحظات آخر از حریف پیش بودیم و در نهایت با گلی که در لحظات پایانی دریافت شد، بازی با نتیجه تساوی ۲-۲ به اتمام رسید. بازیکنان ما در این بازی عملکرد خوبی داشتند اما باید روی مسائل ذهنی و روانی کار کنیم تا رقبای سطح بالای جهان و تیم‌هایی مثل مراکش که در رتبه‌های بالای رده‌بندی فیفا قرار دارند را به‌راحتی شکست دهیم. با این حال پس از چهار شکست متوالی برابر مراکش، نتیجه تساوی قابل‌قبول بود و حالا باید روی پیروزی مقابل افغانستان و تاجیکستان تمرکز کنیم تا بتوانیم به مرحله نیمه‌نهایی برسیم.

درباره بازی با افغانستان صحبت کنیم، این تیم اخیراً رشد خوبی داشته و در بازی‌های آسیایی جوانان هم تیم جوان ما مغلوب آنها شد، نظر شما درباره جدال با افغانستان چیست؟

افغانستان در سال‌های اخیر رشد خوبی در فوتسال داشته و یکی از رقبای سرسخت ما محسوب می‌شود که یک سرمربی ایرانی را هم روی نیمکت خود دارد. افغانستان در جام ملت‌های آسیا گذشته و جام جهانی نشان داد که سطح بالایی در میادین جهانی دارد و دیگر آن افغانستان سابق نیست که مقابل آنها از پیش برنده باشیم و کار سختی خواهیم داشت. البته در بازی فینال بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، واضح بود که افغانستان از بازیکنان نوجوان و زیر ۱۷سال استفاده نکرده و با بازیکنان ۲۰، ۲۱ساله در میدان حضور پیدا کرد و آن برد، به نشانه پیروزی جوانان افغانستان مقابل ایران نبود. البته پرونده صغر سنی بازیکنان این تیم و تخلف افغانستان در جریان است و فدراسیون فوتبال مدارک خود را در این زمینه ارائه داده؛ همچنین تیم‌های ازبکستان و تایلند نیز به این موضوع اعتراض کرده‌اند. اگر این پرونده به کمیته انضباطی AFC برسد، امید زیادی وجود دارد که نتیجه بازی تغییر کند.

در جام ملت‌های آسیا نیز با افغانستان، مالزی و عربستان همگروه شده‌ایم، انتظار شما از تیم ملی فوتسال در این مسابقات چیست؟

مثل بازی‌های کشورهای اسلامی ایران در جام ملت‌های آسیا نیز با یک گروه بسیار سخت مواجه شده است. از افغانستان که بگذریم، عربستان نیز در سال‌های اخیر فوتسالش پیشرفت کرده و در بازی‌های اسلامی کیفیت خود را نشان داده است اما به‌طور کلی، ما می‌توانیم به پیروزی مقابل این دو تیم و مالزی به‌راحتی در گروه خود صدرنشین شویم و به نتایج دیگر گروه‌ها چشم بدوزیم. البته که کار تیم ملی فوتسال در این دوره از جام ملت‌های آسیا آسان نخواهد بود چرا که تیم‌های قدرتمند زیادی چون ازبکستان، ژاپن و تایلند در این بازی‌ها حضور دارند. خود میزبان رقابت‌ها یعنی اندونزی یکی از تیم‌هایی است که پیشرفت زیادی کرده و به شما قول می‌دهم که یکی از بهترین تیم‌ها و مدعیان اصلی در جام ملت‌ها تیم اندونزی خواهد بود. اندونزی روی لیگ خود سرمایه‌گذاری خوبی کرده و در حال حاضر حتی تعداد زیادی از بازیکنان ایرانی در لیگ این کشور بازی می‌کنند و به ‌طور کلی کار ما برای قهرمانی دوباره در آسیا سخت خواهد بود.

در آخر درباره نسل جدید فوتسال ایران که به تیم ملی تزریق شده‌اند صحبت کنید، آیا آن‌ها توان تکرار موفقیت‌های نسل گذشته مانند سومی جام جهانی ۲۰۱۶ را دارند؟

بله نسل جدید فوتسال ایران نیز توان تکرار این موفقیت‌ها را دارد و بازیکنان باکیفیت زیادی در این نسل هستند. روند تغییر نسل نیز نسبتاً به خوبی اتفاق افتاده اما کاش سرعت این تغییر نسل بیشتر باشد تا بازیکنان مستعد و جوان، جای بازیکنان پا به سن گذاشته در ترکیب تیم ملی را بیش از این بگیرند. لیگ ما بازیکنان جوان خوب زیادی دارند و امیدوار هستیم که در ادامه راه و به‌ویژه جام ملت‌های آسیا، از این بازیکنان جوان در ترکیب تیم ملی استفاده شود و آنها هم برای تیم ملی بدرخشند.

انتهای پیام/