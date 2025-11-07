به گزارش ایلنا، مسعود ریگی درباره تساوی خانگی مقابل مس رفسنجان اظهار داشت: بازی خیلی خوبی ارائه دادیم و واقعاً بدشانسی آوردیم. چند بازی است که گل‌های غیرمنتظره دریافت می‌کنیم و باید در ادامه تلاش کنیم تا این نتایج را جبران کنیم. با این حال خدا را شکر کیفیت تیم خیلی خوب است و باید اشتباهات کوچک را به حداقل برسانیم تا نتایج بهتری کسب کنیم.

کاپیتان فجر در خصوص عملکرد تیم گفت: تیم ما موقعیت‌های زیادی ایجاد کرد. در نیمه اول چند فرصت تک به تک داشتیم و در نیمه دوم هم بارها روی دروازه حریف حضور پیدا کردیم. صحبت از جوانی تیم بعد از ده هفته، درست نیست؛ ما باید از امتیازهای خانگی بهترین بهره را ببریم.

ریگی درباره عملکرد تیم در بازی‌های خانگی و خارج از خانه افزود: تفاوتی ندارد، تیم ما در هر شرایطی عملکرد خوبی دارد. از هواداران هم تشکر می‌کنم که در بازی‌های خانگی سنگ تمام می‌گذارند. کیفیت تیم در خارج از خانه هم خوب است، اما باید تلاش کنیم موقعیت‌های ایجاد شده را به گل تبدیل کنیم. از دو هفته وقفه در لیگ نهایت استفاده را خواهیم برد.

