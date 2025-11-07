مربی سابق ایتالیا به کادر فنی تیم ملی ایران پیوست
آنتونیو گالیاردی، مربی و تحلیلگر فنی ایتالیایی که سابقه همکاری با یوونتوس و تیم ملی ایتالیا را در کارنامه دارد، با امضای قرارداد رسمی به جمع دستیاران امیر قلعهنویی در تیم ملی ایران اضافه شد.
به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال، گالیاردی از فیفادی آینده که از روزهای آتی آغاز میشود، در تمرینات تیم ملی ایران حضور خواهد داشت. این مربی ۴۲ ساله پس از انجام مذاکرات نهایی با مسئولان فدراسیون، قرارداد همکاری خود را امضا کرده و قرار است در اردوی پیشرو بهطور رسمی کار خود را آغاز کند.
گالیاردی از چهرههای شناختهشده فوتبال ایتالیا محسوب میشود و سابقه طولانی در عرصه ملی و باشگاهی دارد. او بیش از دوازده سال در کادر فنی تیم ملی ایتالیا فعالیت کرده و در کنار سرمربیان برجستهای همچون آنتونیو دونادونی، چزاره پراندلی، آنتونیو کونته، جیانپیرو ونتورا، لوئیجی دی بیاجی و روبرتو مانچینی حضور داشته است. گالیاردی در مسیر قهرمانی تیم ملی ایتالیا در یورو ۲۰۲۱ نقش کلیدی در بخش تحلیل فنی و آمادهسازی حریفان ایفا کرد.
در سطح باشگاهی، این مربی ایتالیایی سابقه همکاری با یوونتوس در فصل ۲۰۲۰–۲۰۲۱ را دارد؛ زمانی که بهعنوان دستیار آندرهآ پیرلو فعالیت میکرد و همراه با این تیم قهرمانی جام حذفی و سوپرجام ایتالیا را به دست آورد. او همچنین در تیم پارما بهعنوان دستیار کریستین کیوو حضور داشت و تجربه ارزشمندی در فوتبال باشگاهی ایتالیا اندوخت.
گالیاردی علاوه بر تجربه در فوتبال ایتالیا، مدتی نیز در کادر فنی تیم ملی عربستان سعودی و در دوره سرمربیگری روبرتو مانچینی فعالیت داشت و در بخش تحلیل فنی و آنالیز بازیها نقش مؤثری ایفا کرد.
پیوستن او به تیم ملی ایران در حالی نهایی شده که پیشتر قرار بود سالواتوره فوتی، دیگر مربی ایتالیایی، بهعنوان دستیار قلعهنویی به ایران بیاید، اما بهدلیل پذیرش سمت سرمربیگری سمپدوریا در سریبی، این همکاری عملی نشد. با انتخاب گالیاردی، ترکیب کادر فنی تیم ملی تکمیلتر شده و انتظار میرود حضور او با توجه به سابقه بینالمللیاش، به ارتقای سطح فنی و تحلیلی تیم ملی ایران کمک کند.