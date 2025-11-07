پیروزی پرگل پرسپولیس با اوسمار/ بازگشت به جمع مدعیان با عبور از استقلال خوزستان

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت 16:30 امروز (جمعه) در هفته دهم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه شهدای شهر قدس به دیدار استقلال خوزستان رفت و با نتیجه سه بر صفر به برتری دست یافت.

در این مسابقه سروش رفیعی (16)، محمدحسین کنعانی‌زادگان (78 - پنالتی) و محمدامین کاظمیان (2+90) برای پرسپولیس موفق به گلزنی شدند.

پرسپولیس با این برد 15 امتیازی شد و به رده سوم جدول رده‌بندی لیگ برتر صعود کرد. با این نتیجه نخستین حضور اوسمار ویرا روی نیمکت سرخ‌پوشان با پرگل‌ترین برد فصل این تیم همراه شد. شاگردان امیر خلیفه اصل نیز با 12 امتیاز در جایگاه دهم ایستادند.

ترکیب پرسپولیس: پیام نیازمند، میلاد محمدی، حسین ابرقویی، محمدحسین کنعانی‌زادگان، سروش رفیعی، علی علیپور، محمد عمری (90 - یاسین سلمانی)، تیوی بیفوما (80 - محمدامین کاظمیان)، اوستون ارونوف (80 - محمد خدابنده‌لو)، مارکو باکیچ (32 - میلاد سرلک) و یعقوب براجعه.

ترکیب استقلال خوزستان: محمدجواد کیا، محمد شریفی (63 - امیرعلی صادقی)، عارف رستمی (63 - محمدحسین زواری)، ابوالفضل کوهی، امیرحسین جلالی‌وند، فیاض میردورقی، محمدرضا فلاحیان، سجاد دانایی، محمدرضا مهدی‌زاده، حجت احمدی و محمدمهدی احمدی.

داور: مرتضی منصوریان

اخطار: سروش رفیعی از پرسپولیس و امیرعلی صادقی و ابوالفضل سلیمانی از استقلال خوزستان

پرسپولیس خیلی زود کنترل بازی را در اختیار گرفت و سعی می‌کرد با پاسکاری‌های متعدد به دروازه استقلال خوزستان نزدیک شود. این طرح و برنامه جواب داد و سروش رفیعی در دقیقه 16 روی پاس بیفوما موفق به گلزنی شد. در ادامه بازی روند معمولی را طی کرد تا نیمه نخست با همان یک گل به سود سرخ‌پوشان به پایان برسد.

قبل از بازی، سرژ اوریه در ترکیب اصلی قرار داشت ولی به هنگام گرم کردن مصدوم شد و جای خود را به یعقوب براجعه داد. هنوز پرسپولیسی‌ها در شوک مصدومیت اوریه بودند که مارکو باکیچ نیز در جریان بازی مصدوم و از زمین خارج شد.

پرسپولیس در نیمه دوم، میل به هجوم زیادی نشان داد و یکی دو فرصت گلزنی جدی ایجاد کرد، ولی از دست رفت. ارونوف در متن موقعیت‌ها قرار داشت و موقعیت‌ها را یکی پس از دیگری از دست می‌داد. استقلالی‌ها که به دلیل پرداخت نشدن مطالبات‌شان در روزهای گذشته تمرینی انجام نداده بودند نیز برنامه‌ خاصی نداشتند. اصرار پرسپولیس برای رسیدن به گل دوم بالاخره جواب داد و سروش رفیعی در شبی که یکی از بازی‌های خوبش را انجام می‌داد، پنالتی گرفت و محمدحسین کنعانی‌زادگان در دقیقه 78 آن را تبدیل به گل کرد. در وقت‌های تلف شده نیز محمدامین کاظمیان گل سوم پرسپولیس را به ثمر رساند تا سرخ‌پوشان با پیروزی به استقبال تعطیلات فیفادی آبان ماه بروند.

این نتیجه در حالی رقم خورد که تیم پرسپولیس بارها تا آستانه گلزنی پیش رفت، اما روی بی‌دقتی مهاجمان این تیم و البته واکنش‌های محمدجواد کیا سنگربان استقلال خوزستان بیش از سه گل به ثمر نرساند.

