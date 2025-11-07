برای دیدارهای صربستان و آلبانی
فهرست ۲۵ نفره تیم ملی انگلیس اعلام شد
توماس توخل فهرست جدید تیم ملی انگلیس را برای دو دیدار پایانی مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، سرمربی انگلیس اسامی ۲۵ بازیکن منتخب خود را برای دیدارهای آتی برابر صربستان و آلبانی منتشر کرد. بر اساس برنامه، انگلیس روز پنجشنبه ۱۳ نوامبر در ورزشگاه ومبلی به مصاف صربستان میرود و سه روز بعد، یکشنبه ۱۶ نوامبر، در شهر تیرانا برابر آلبانی به میدان خواهد رفت.
انگلیس ماه گذشته با پیروزی پرگل ۵ بر صفر برابر لتونی در شهر ریگا، صعود خود به جام جهانی تابستان آینده را قطعی کرد. هدف توخل در دو دیدار پیشرو، حفظ روند پیروزیها و افزایش هماهنگی میان بازیکنان برای حضور قدرتمند در تورنمنت اصلی عنوان شده است.
در فهرست تازه منتشرشده، جود بلینگام، فیل فودن و آدام وارتون پس از چند هفته غیبت بار دیگر دعوت شدهاند و نیک پوپ نیز به جمع دروازهبانها بازگشته است.
در میان چهرههای جدید، نام الکس اسکات، هافبک جوان تیم بورنموث، برای نخستینبار در فهرست تیم ملی بزرگسالان دیده میشود. اسکات که فصل جاری در ترکیب بورنموث عملکرد درخشانی داشته، تابستان گذشته در قهرمانی تیم زیر ۲۱ سال انگلیس در رقابتهای یورو نقشی کلیدی ایفا کرده بود.
فهرست کامل بازیکنان تیم ملی انگلیس
دروازهبانها: دین هندرسون، جوردن پیکفورد، نیک پوپ
مدافعان: دن برن، مارک گِهی، ریس جیمز، ازری کنسا، نیکو اورایلی، جرل کوانساه، جِد اسپنس، جان استونز
هافبکها: الیوت اندرسون، جود بلینگام، جوردن هندرسون، دکلان رایس، مورگان راجرز، الکس اسکات، آدام وارتون
مهاجمان: جرد بووِن، ابرچی اِزه، فیل فودن، آنتونی گوردون، هری کین، مارکوس رشفورد، بوکایو ساکا