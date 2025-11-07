به گزارش ایلنا و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، محمد انصاری به درخواست پیمان حدادی در روزهای گذشته با سفر به شیراز و مشهد از ورزشگاه‌های این دو شهر بازدید کرد.

وی در این ارتباط گفت: ما نسبت به ورزشگاه اراک شناخت داشتیم و این ورزشگاه قبل از این ظرفیت خود را نشان داده است ولی لازم بود از دو ورزشگاه پارس و امام رضا (ع) بازدید داشته باشیم. شرایط زمین و دیگر امکانات هر دو ورزشگاه مورد ارزیابی قرار گرفت و صحبت‌هایی با مسوولان امر داشتیم.

نتایج این بررسی‌ها و مجموع پیشنهادها را تقدیم مدیرعامل و هیات مدیره خواهم کرد و درباره میزبانی دربی تصمیم گیری خواهند کرد.

