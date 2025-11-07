خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گزارش ورزشگاه‌های کاندید میزبان دربی روی میز هیات مدیره

گزارش ورزشگاه‌های کاندید میزبان دربی روی میز هیات مدیره
کد خبر : 1710705
لینک کوتاه کپی شد.

معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس که در روزهای گذشته از ورزشگاه‌های پارس شیراز و امام رضا (ع) مشهد بازدید داشت، گزارش خود را جهت اخذ تصمیم به هیات مدیره ارایه می‌کند.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، محمد انصاری به درخواست پیمان حدادی در روزهای گذشته با سفر به شیراز و مشهد از ورزشگاه‌های این دو شهر بازدید کرد.

وی در این ارتباط گفت: ما نسبت به ورزشگاه اراک شناخت داشتیم و این ورزشگاه قبل از این ظرفیت خود را نشان داده است ولی لازم بود از دو ورزشگاه پارس و امام رضا (ع) بازدید داشته باشیم. شرایط زمین و دیگر امکانات هر دو ورزشگاه مورد ارزیابی قرار گرفت و صحبت‌هایی با مسوولان امر داشتیم.

نتایج این بررسی‌ها و مجموع پیشنهادها را تقدیم مدیرعامل و هیات مدیره خواهم کرد و درباره میزبانی دربی تصمیم گیری خواهند کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ