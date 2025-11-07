خبرگزاری کار ایران
اعلام ترکیب آلومینیوم اراک برای دیدار با چادرملو اردکان
ترکیب آلومینیوم اراک برای دیدار با چادرملو اردکان مشخص شد.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال آلومینیوم اراک در چارچوب هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران به مصاف چادرملو اردکان می‌رود و ترکیب این تیم برای آغاز بازی از سوی کادر فنی اعلام شد.

بر این اساس، محمد خلیفه درون دروازه آلومینیوم قرار گرفته است. در خط دفاعی، بهرام گودرزی، امیرمحمد هوشمند، مهدی مهدی‌پور و امین جهان‌کهن ترکیب دفاعی این تیم را تشکیل می‌دهند.

در میانه میدان، سیدمهدی مهدوی و ابوالفضل قنبری وظیفه بازی‌سازی و حفظ انسجام تیمی را برعهده دارند. بهروز نوروزی‌فرد و یاسین جرجانی نیز به عنوان بازیکنان کناری در ترکیب حضور دارند.

در خط حمله، رحمان جعفری و عباس کهریزی دو مهاجم آلومینیوم در این مسابقه خواهند بود.

تیم آلومینیوم اراک با هدف کسب امتیاز از این دیدار و بهبود جایگاه خود در جدول رده‌بندی به مصاف چادرملو می‌رود.

ترکیب آلومینیوم اراک مقابل چادرملو اردکان:
محمد خلیفه، بهرام گودرزی، امیرمحمد هوشمند، مهدی مهدی‌پور، امین جهان‌کهن، سیدمهدی مهدوی، ابوالفضل قنبری، بهروز نوروزی‌فرد، یاسین جرجانی، رحمان جعفری و عباس کهریزی.

