ترکیب چادرملو اردکان برای دیدار با آلومینیوم اراک اعلام شد

به گزارش ایلنا، ترکیب تیم فوتبال چادرملو اردکان برای دیدار حساس برابر آلومینیوم اراک از سوی محمد سعید اخباری اعلام شد. سرمربی جوان چادرملو در این مسابقه چند جابه‌جایی مهم در ترکیب اصلی ایجاد کرده تا با افزایش تحرک در بخش میانی و تهاجمی، شانس تیمش را برای کسب سه امتیاز افزایش دهد.

ادسون ماردن، دروازه‌بان برزیلی چادرملو، پس از چند هفته دوری به دلیل مصدومیت، دوباره در ترکیب اصلی قرار گرفته و جای حجت صدقی را گرفته است. بازگشت او می‌تواند ثبات بیشتری به خط دفاعی تیم ببخشد. در قلب دفاع، زوج سیروس صادقیان و ویکتور متئوس (ملقب به ویتائو) حضور دارند. سعید محمدی‌فرد در سمت راست و سگوندو آرلن رودریگز، مدافع اکوادوری، در سمت چپ دفاع به میدان می‌روند.

در خط میانی، محمد سعید اخباری با تصمیمی غیرمنتظره، علی طاهران، کاپیتان تیم را نیمکت‌نشین کرده و محمدحسین خسروی را در کنار رضا دهقان به عنوان زوج میانی به میدان فرستاده است. در پشت مهاجم، هادی حبیبی‌نژاد نقش هافبک تهاجمی را برعهده دارد و در دو جناح، ماریو نیکولاس اوتازو در سمت چپ و رضا محمودآبادی در سمت راست بازی می‌کنند؛ بازیکنانی که با دوندگی بالا و تحرک زیاد می‌توانند برای مدافعان آلومینیوم دردسرساز شوند.

در خط حمله نیز رنی سیمیسترا بوبو، مهاجم اکوادوری چادرملو، از ابتدا به میدان می‌رود. این بازیکن که در هفته‌های اخیر عملکرد درخشانی داشته، امید اصلی اردکانی‌ها برای گلزنی در این دیدار به شمار می‌رود.

تیم چادرملو در صورت کسب پیروزی مقابل آلومینیوم اراک، می‌تواند با ۱۷ امتیاز به صدر جدول لیگ برتر فوتبال ایران صعود کند؛ اتفاقی تاریخی برای نماینده استان یزد در دومین فصل حضورش در سطح نخست فوتبال کشور.

ترکیب چادرملو اردکان مقابل آلومینیوم اراک:

ادسون ماردن، سعید محمدی‌فرد، سیروس صادقیان، ویکتور متئوس، سگوندو آرلن رودریگز، محمدحسین خسروی، رضا دهقان، رضا محمودآبادی، هادی حبیبی‌نژاد، ماریو نیکولاس اوتازو، رنی سیمیسترا بوبو.

انتهای پیام/